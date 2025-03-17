BŞEÜ Satranç Takımından Büyük Başarı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ZİRVEDE

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), 47 üniversite ile 350 sporcunun katıldığı satranç turnuvasında şampiyonluk elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Antrenör Özge Yiğittap’ın rehberliğinde çalışan 5 erkek ve 3 kadın sporcu, üniversiteyi en iyi şekilde temsil etti.

Turnuvada Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi Enes Çapa, birinci masada sergilediği üstün performansla şampiyonluk kazandı. Bu olağanüstü başarıyla Enes Çapa, altın madalya kazanarak hem bireysel hem de takım düzeyinde büyük bir gurur kaynağı oldu. BŞEÜ’nün takımı, disiplinli hazırlıkları ve takım ruhu ile zirveye ulaşırken, Türkiye’nin satranç alanındaki potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNDEN TEBRİKLER

Üniversite yönetimi, antrenör Özge Yiğittap ve takımdaki sporcuları tebrik etti ve başarılarının devamını dile getirdi. BŞEÜ, bu başarıyla sadece kendi adını değil, Türkiye’nin satranç alanındaki gücünü de pekiştirdi.