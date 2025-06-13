BŞEÜ Tiyatro Etkinliği Başarıyla Gerçekleşti

ETKİNLİKTE SANAT VE DİL BİR ARADA

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen tiyatro ve müzik etkinliği, sanatın, dilin ve öğrencilerin yeteneklerinin birleştiği keyifli bir atmosfer sundu. İngilizce Hazırlık Programı öğrencileri tarafından gerçekleştirilen etkinlik, katılımcılardan büyük beğeni aldı. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul katıldı.

ÖĞRENCİLERDEN UNUTULMAZ PERFORMANS

Etkinlik süresince öğrenciler, tiyatro gösterileri ve müzik performanslarıyla İngilizce dilinde sahne aldı. Katılımcılara sanatsal bir şölen sunan programda; öğrencilerin sadece dil becerileri değil, özgüvenleri, ekip çalışmaları ve sahne performansları da dikkat çekti. Prof. Dr. Murat Yurdakul, etkinlik sonunda öğrencileri tebrik ederek, “Bu tür organizasyonlar yabancı dil eğitimine katkısının son derece önemli” olduğunu vurguladı.