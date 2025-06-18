BŞEÜ, Yaşlı Haklarına Dikkat Çekti

ETKİNLİKTE YAŞLI BİREYLERİN HAKLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek yaşlı bireylerin haklarına vurgu yapan anlamlı bir etkinlik düzenledi. Yükseköğretim Kurulu öncülüğünde Türkiye genelinde sürdürülen “Bilim Kafe Etkinlikleri” kapsamında, 17 Haziran Salı günü “Dünya Yaşlı İstismarı Farkındalık Günü” temalı ilk Bilim Kafe programı gerçekleştirildi. Gölpazarı ilçesinde yapılan etkinlikte, yaşlı bireylerin sağlık, sosyal güvenlik, barınma, bakım, katılım ve insanca yaşam haklarına dair farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirici materyaller paylaşılmaya başlandı.

DEVLET DESTEKLERİ HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Etkinlikte, BŞEÜ Kurumsal İletişim Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Emre Burak Güngör ile Gölpazarı Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları Öğr. Gör. Birkan Güneş, Öğr. Gör. Metehan Bekleviş, Öğr. Gör. Nilgün Dali ve Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri yer aldı. Katılımcılara, 65 yaş aylığı, evde bakım hizmetleri, yerel yönetim destekleri ve ALO 183 Sosyal Destek Hattı gibi devlet destekli sosyal hizmet mekanizmaları hakkında detaylı bilgi verildi.

TOPLUMSAL KATILIM VE TEMEL İHTİYAÇLAR VURGULANDI

Etkinlikte kullanılan görsellerde, yaşlı bireylerin ücretsiz veya indirimli sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı, emeklilik maaşı ve düzenli gelir destekleri gibi sosyal güvenlik imkanlarına dikkat çekildi. Ayrıca, barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçlara erişimin anayasal güvence altında olduğu ifade edilirken, yaşlı bireylerin toplumsal karar süreçlerine katılması, sivil toplum kuruluşlarında aktif rol alma ve gönüllülük faaliyetlerine katılabilme hakları ön plana çıkarıldı. Bilim Kafe etkinlikleri, bilimi toplumun her kesimine ulaştırmayı ve üniversite ile toplum arasında güçlü bir köprü kurmayı hedefleyen kayda değer bir sosyal sorumluluk girişimi olarak öne çıkıyor.