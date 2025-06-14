BŞEÜ’ye TÜRKAK’tan Akreditasyon Sertifikası Verildi

AKREDİTASYON SERTİFİKASI KAZANILDI

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Doğal Taş Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAUM), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından uluslararası akreditasyon sertifikasına sahip oldu. BŞEÜ’nden yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı itibarıyla kurulan bu merkez, 9 farklı analiz ve test metoduyla akredite olarak bilimsel yeterliliğini ve sunduğu hizmetlerin kalitesini belgelemiş oluyor.

MERKEZİN GÜCÜ VE HİZMETLERİ

DAUM, 400 metrekarelik kapalı alanda, uzman personeliyle hizmet veriyor. Merkezde Numune Kabul Birimi, Mineraloji ve Petrografi, Fiziksel ve Mekanik Analiz ile Kesme ve Şekillendirme laboratuvarları bulunuyor. Merkez, doğal taş ve mermer sektörünün gereksinim duyduğu fiziko-mekanik testler ile mineralojik ve petrografik analizleri tarafsızlık, gizlilik ve güvenilirlik ilkeleri çerçevesinde gerçekleştiriyor. Ayrıca, lisansüstü çalışmalara akademik destek sağlayarak bilimsel faaliyetlerin kalitesini artırıyor.

GELİŞİM HEDEFLERİ VE GELECEK PLANLARI

DAUM, akreditasyon kapsamını genişletme amacıyla 2024 Ağustos ayında TÜRKAK’a yeni analiz metodları için başvurdu. 13 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen denetim başarıyla tamamlandı ve kapsam ekleme onayı süreci devam ediyor. Merkez, sanayi ve üniversite iş birliğini güçlendirmeyi, sektöre nitelikli test ve analiz hizmetleri sunmayı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamayı amaçlıyor.