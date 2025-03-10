Haberler

BŞEÜ, YLSY Bursiyerleriyle Online Toplantı Yaptı

BŞEÜ’DEN ONLINE TOPLANTI

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Yurt Dışında Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme Programı kapsamında eğitimlerine devam eden bursiyerlerle çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantı, Zoom platformu üzerinden yapıldı ve katılımcılar arasında Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul, Doç. Dr. Burçin Atılgan Türkmen ve Doç. Dr. Yasin Acar yer aldı. Ayrıca, farklı ülkelerde çeşitli disiplinlerde doktora yapan bursiyerler de toplantıda bulundu.

Toplantı süresince bursiyerler, akademik süreçleri, doktora eğitimleri sırasında karşılaştıkları fırsatlar ve zorluklar ile uluslararası akademik ortamda edindikleri deneyimlere dair bilgiler paylaştı. Bununla beraber, YLSY programı çerçevesinde devam eden çalışmalar ve kariyer planlamaları hakkında fikir alışverişi yapıldı. Bursiyerler, BŞEÜ ile olan akademik bağlarını güçlü tutmanın önemine dikkat çekti ve gelecekte üniversiteye yapabilecekleri katkılar ile olası iş birlikleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ÖNEMLİ

Haberler

Zeynep Turkurkor: Beşiktaş’ın Genç Voleybol Yıldızı

Eskişehirli Zeynep Turkurkor, 6 yaşında babasının etkisiyle voleybola başladı. 17 yaşında üç büyük kulüpten teklif alarak Beşiktaş'a transfer oldu.
Haberler

Rafet Güngörür’ün Tarihi Fotoğraf Satışı

Edirne'de 73 yaşındaki Rafet Güngör, dededen kalma 1913 yılına ait Meriç Nehri Köprüsü gümrük kapısı fotoğraflarını çoğaltarak nostaljik bir satış yapıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.