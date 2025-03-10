BŞEÜ, YLSY Bursiyerleriyle Online Toplantı Yaptı

BŞEÜ’DEN ONLINE TOPLANTI

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Yurt Dışında Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme Programı kapsamında eğitimlerine devam eden bursiyerlerle çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantı, Zoom platformu üzerinden yapıldı ve katılımcılar arasında Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul, Doç. Dr. Burçin Atılgan Türkmen ve Doç. Dr. Yasin Acar yer aldı. Ayrıca, farklı ülkelerde çeşitli disiplinlerde doktora yapan bursiyerler de toplantıda bulundu.

Toplantı süresince bursiyerler, akademik süreçleri, doktora eğitimleri sırasında karşılaştıkları fırsatlar ve zorluklar ile uluslararası akademik ortamda edindikleri deneyimlere dair bilgiler paylaştı. Bununla beraber, YLSY programı çerçevesinde devam eden çalışmalar ve kariyer planlamaları hakkında fikir alışverişi yapıldı. Bursiyerler, BŞEÜ ile olan akademik bağlarını güçlü tutmanın önemine dikkat çekti ve gelecekte üniversiteye yapabilecekleri katkılar ile olası iş birlikleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.