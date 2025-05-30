Bsh Türkiye, Ekonomiye 45 Milyar Dolar Katkı

BSH TÜRKİYE’NİN 30’UNCU YILI VE EKONOMİK KATKISI

BSH Türkiye, 30’uncu yılını kutlarken, üretimden ihracata, Ar-Ge’den sürdürülebilirliğe kadar pek çok alandaki faaliyetlerinin ülke ekonomisine 45 milyar ABD doları katkı sağladığını duyurdu. 100 milyondan fazla ürün üreten ve yaklaşık 60 bin kişiye istihdam sağlayan firma, sektördeki önemli oyunculardan biri olma konumunu koruyor. 30 yıllık geçmişinde istikrarlı bir büyüme gösteren BSH Türkiye, ihracat gücü, sürdürülebilirlik taahhütleri ve sosyal sorumluluk projeleri ile ülke ekonomisine ve topluma değer katmaya devam ediyor.

5 FABRİKA VE KÜRESEL İHRACAT

Bosch, Siemens, Gaggenau ve Profilo markalarıyla faaliyet gösteren BSH Türkiye, 5 fabrikası, geniş lojistik ve servis ağı, 3 bin 500’ün üzerinde satış noktası ve sertifikalı Ar-Ge merkezi ile çalışmalarını sürdürmekte. Şirket, 30 yıl boyunca gerçekleştirdiği 100 milyonun üzerindeki üretimle, 150’den fazla ülkeye ihracat yaparak küresel ölçekte Türkiye’yi başarıyla temsil etmeye devam ediyor. Aynı zamanda 130 ülke ve 4,6 milyar insanın bulunduğu Gelişen Pazarlar Bölgesi’nin yönetim merkezi olarak da önemli bir konum üstleniyor.

STRATEJİK ÖNEM VE TÜKETİCİ MULTLUĞU

BSH CEO’su Dr. Matthias Metz, Türkiye’nin BSH için taşıdığı stratejik öneme vurgu yaparak, “Dünya genelinde 39 fabrikamız ve 50’den fazla ülkedeki varlığımızla, özellikle Türkiye’nin BSH için güçlü bir zemin oluşturduğu dinamik Gelişen Pazarlar Bölgesi’nde büyümeye devam ediyoruz” dedi. Metz, Türkiye’deki ekiplerin BSH Grubu genelinde ilerlemeye yön verdiğini belirtiyor. “Bu nedenle Türkiye, bizim için hala kilit bir odak ve küresel başarımızın ayrılmaz bir parçası.” diye ekledi.

YATIRIM ÇARPANI VE İSTİHDAM GÜCÜ

BSH Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Gelişen Pazarlar Bölgesi CEO’su Gökhan Sığın, 30 yıl boyunca firmanın sadece bir üretim merkezi olmanın çok ötesine geçtiğini dile getirirken, toplam doğrudan yatırım miktarının 1,8 milyar ABD doları olduğunu belirtti. Sığın, “Yatırım çarpanımız 6,6 kat olarak gerçekleşti. Bu oran, yaptığımız her 1 ABD doları tutarındaki yatırımın, ülke genelinde 6,6 ABD doları tutarında yeni sabit sermaye oluşturduğunu gösteriyor.” şeklinde açıklama yaptı.

İHRACAT ETKİSİ VE KÜRESEL OYUNCULUK

Sığın, BSH’nin ihracatının 30 yılda 16,9 milyar ABD dolarına ulaştığını ve bu rakamların, Türkiye’nin dış ticaret dengesine olan katkısını açıkça ortaya koyduğunu ifade etti. Şirketin, Gelişen Pazarlar Bölgesi’ne öncülük ettiğini belirten Sığın, “Burada attığımız her adım yalnızca Türkiye’ye değil, çok daha geniş bir coğrafyaya yön veriyor.” dedi.

TEKNOLOJİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ALANINDAKİ ETKİLER

BSH Türkiye CEO’su Alper Şengül, toplam ekonomik katkının 45 milyar ABD dolarına ulaştığını belirtirken, BSH’nın oluşturduğu her 1 ABD dolarının ekonomide 4,3 ABD doları kadar hacim etkisi yarattığını vurguladı. Şengül, “BSH kaynaklı toplam istihdam, Türkiye genelinde yaklaşık 60 bin kişilik geniş bir ekonomik iz oluşturuyor.” dedi. İnovasyona verdikleri öneme de dikkat çeken Şengül, Türkiye’nin ilk sertifikalı Ar-Ge merkezlerinden birine sahip olduklarını ve 460’ın üzerinde Ar-Ge çalışanıyla yerel ve global pazarlara yön veren teknolojiler geliştirdiklerini aktardı.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

Şirket, ekonomik büyümenin yanı sıra toplumsal kalkınmayı da önceliklendiriyor. Kadınların iş gücüne katılımını destekleyen WePower programı, 27 bin kadına ulaşarak 220 kadın öğrenciye profesyonel deneyim kazandırdı. Teknik Okullarla Stratejik İş Birliği (TOSİ) Projesi sayesinde 7 şehirde 10 teknik liseye modern laboratuvarlar kazandırıldı ve yüzlerce öğrenciye staj imkanı sağlandı. BSH, çevresel sürdürülebilirlik ve toplumsal fayda alanlarında da güçlü bir etki oluşturmaya devam ediyor. Şirket, önümüzdeki dönemde de inovasyon ve sürdürülebilir büyüme ekseninde Türkiye’yi küresel arenada temsil etmeyi sürdürecek.