Bsh Türkiye, Gençlere Teknik Yetkinlik Kazandırıyor

TEKNİK OKULLARLA STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ PROGRAMI

BSH Türkiye, 14 yıldır sürdürdüğü Teknik Okullarla Stratejik İş Birliği (TOSİ) programıyla mesleki eğitime katkı sunuyor ve gençlere teknik yetkinlik ile uygulamalı öğrenme fırsatları sağlıyor. İstanbul Şişli Hamza Saruhan Mesleki Eğitim Merkezi’nde açılan yeni laboratuvarla birlikte, sektöre nitelikli insan kaynağı kazandırmayı hedefleyen BSH, beyaz eşya sektörünün sürdürülebilir gelişimine destek vermeyi amaçlıyor. Şirket, sanayinin sürdürülebilir gelişimi ve nitelikli insan kaynağı için mesleki eğitime katkı sunma niyetinde.

SEKTÖR DENEYİMİ SUNAN LABORATUVAR

Şirket tarafından 2011 yılında başlatılan TOSİ programı, Türkiye genelinde teknik ve mesleki eğitim alan gençlere sektörle doğrudan ilişkili olma ve uygulamalı öğrenme fırsatları sağlıyor. Bugüne kadar 10 farklı eğitim kurumuna beyaz eşya ve küçük ev aletleriyle donatılmış sınıflar ile teknik laboratuvarlar kazandıran proje, gençlerin mesleki gelişimlerini artırmayı hedefliyor. İstanbul Şişli Hamza Saruhan Mesleki Eğitim Merkezi’nde kurulan yeni eğitim laboratuvarı, öğrencilere beyaz eşya teknolojisini yerinde tanıma ve uygulamalı deneyim kazanma fırsatları sağlıyor. Açılış törenine, Şişli ve Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, okul yöneticileri ve BSH Türkiye Servis Departmanı ile yetkili servis yöneticileri katıldı. Bu laboratuvar, sektöre adım atmayı hedefleyen gençler için önemli bir öğrenim ve gelişim alanı oluşturuyor.

NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ YETİŞTİRİYOR

BSH tarafından yapılan açıklamada, “TOSİ projesi, bugüne kadar 10 farklı okulla iş birliği yaparak çok sayıda gence mesleki gelişim fırsatı sundu. Bu süreçte 418 öğrenci, BSH servislerinde staj yaptı. Her yıl yüzlerce öğrenciye sektörel tecrübe kazandıran proje, nitelikli iş gücünün yetişmesine ve Türkiye beyaz eşya sektörünün gelişimine önemli katkılar sağlıyor.” denildi. BSH Türkiye, TOSİ kapsamında teknik liselerdeki atölyeleri yenileyerek, son teknoloji BSH cihazları ile destekliyor. Ayrıca öğretmenlere yönelik teknik eğitim programlarıyla eğitici kadronun bilgi güncelliğini sağlıyor. Bu sayede öğrenciler, teknik yetkinliklerinin yanı sıra yenilikçi düşünme ve sektör beklentilerine uyum sağlama becerileri de geliştiriyor.

Projeye dahil edilen okullar, yüksek teknisyen ihtiyacı olan, nüfus yoğunluğunun fazla olduğu ve beyaz eşya sektöründe güçlü pazar potansiyeline sahip bölgelerden seçiliyor. Kurulan modern laboratuvarlar ve uygulamalı eğitim imkanları, öğrencilerin iş dünyasına daha donanımlı ve özgüvenli şekilde adım atmalarına yardım ediyor. BSH Türkiye, TOSİ programıyla gençlere teknik beceri kazandırırken, aynı zamanda onları sektörün geleceğine yön verecek profesyoneller olarak yetiştiriyor. Bu sürdürülebilir yatırım, Türkiye’nin beyaz eşya sektöründe nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamada stratejik bir rol oynamaya devam ediyor.