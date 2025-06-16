BŞK Serdal Adalı, Projeyi Duyurdu

BEŞİKTAŞ BAŞKANI DOĞRU ADIMLAR ATIYOR

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, önemli bir proje duyurusu yaptı. 200 milyon Euro’ya yakın gelir bekledikleri projeyle ilgili detayları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Adalı, “Beşiktaşımızı finansal bağımsızlığına kavuşturacak projelere birlikte imza atıyoruz” ifadesiyle projeye olan inancını vurguladı. Dikilitaş Mahallesi’nde, 15.382,49 metrekare yüzölçümüne sahip arazinin yanında, kulübe tahsisli yaklaşık 5 bin metrekarelik bir arazinin daha tapusunu alarak projeye ekleyeceklerini belirtti.

BÜYÜK GAYRİMENKUL PROJESİ YOLDA

Adalı, bu 20 bin metrekarelik alanda Emlak Konut ile birlikte büyük bir gayrimenkul projesi inşa edeceklerini duyurdu. Projenin, Beşiktaş’a 200 milyon Euro’ya yakın gelir getireceğini öngördüklerini söyleyen Adalı, “Bu proje, tarihimizin en büyük gelir getiren projesi olarak yerini alacak” dedi. Emlak Konut’un güvenilir bir ortak olarak projede yer alacağına işaret eden Adalı, Ziraat Bankası’nın da projede yer almasını planladıklarını ifade etti.

Dikilitaş projesinin devlet garantisi ile yapılacağını belirten Adalı, buradan gelecek gelirle Bankalar Konsorsiyumu’na olan borçlarının ödenmesini hedefliyor. Günde yaklaşık 125.000 Euro’yu bulan faiz yükünden bir an önce kurtulmayı planladıklarını vurguladı. Yılda yaklaşık 50 milyon Euro’ya yakın faiz giderinin, şampiyon Beşiktaş kadrolarını inşa etmek için kullanılmasını arzuladıklarını ifade etti.

GELECEK İÇİN TARIHİ BİR FIRSAT

Dikilitaş’taki arazinin imar hakkının alınmasıyla Beşiktaş’ın ekonomisine kazandırılacağına inanan Adalı, bunun tarihi bir fırsat olduğunu ve mali bağımsızlıkları için dönüm noktası oluşturduğunu vurguladı. “Bu tarihi fırsatı değerlendirmek ve Beşiktaşımız için en doğru kararı birlikte vermek üzere tüm genel kurul üyelerimizi 22 Haziran tarihinde düzenleyeceğimiz Genel Kurulumuza davet ediyor, bağımsız Beşiktaş’ı birlikte inşa edeceğimize inanıyorum” dedi. Adalı, “Aslolan Beşiktaş’tır!” ifadeleriyle mesajını tamamladı. – İSTANBUL