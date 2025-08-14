BŞK St PATRICK’S Maç Özeti Burada!

Haberler

BEŞİKTAŞ ST PATRICK’S MAÇ ÖZETİ İHTİYACI

Konferans Ligi’nde heyecan kaldığı yerden sürüyor. Beşiktaş ve St Patrick’s arasındaki maçı kaçıran futbolseverler, geniş maç özetiyle karşılaşmanın önemli anlarını izlemek istiyor. Maç özeti izlemek isteyenler, “Beşiktaş St Patrick’s maçı özeti izle!” araştırması yapıyor.

ÖNEMLİ ANLARI İZLEMEK İÇİN DETAYLAR

Beşiktaş St Patrick’s maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında bulunan bölümden geniş özet ve önemli anlara ulaşabilirsiniz. İyi seyirler dileriz! Beşiktaş St Patrick’s maç özeti, maç sonrasında Bein Sports’un YouTube kanalında izlenebilir. Şu anda Beşiktaş, St Patrick’s karşısında 3-2’lik üstünlüğünü koruyor. Bu maçı canlı olarak Bein Sports yayınları üzerinden takip edenler de oldu.

Brondby, Vikingur’u 4-0 yendi

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Brondby, ilk maçta 3-0 mağlup olduğu Vikingur'u 4-0 yenerek eledi, 10 kişi kalmasına rağmen başarı gösterdi.
13 Yaşındaki Çocuk Fındık Bahçesinde Bulundu

Altınordu'da kaybolan 13 yaşındaki zihinsel engelli çocuk, 5 saatlik aramaların ardından fındık bahçesinde sağ olarak bulundu. Çocuğun sağlık durumu iyi.

