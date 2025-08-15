Haberler

Bşkşhr-Ksysp Maçını Kadir Sağlam Yönetecek

MATCH OFFICIALS ANNOUNCED FOR SUPER LIG CLASH

Süper Lig’in 2. haftasında, İstanbul’da gerçekleşecek olan Başakşehir-Kayserispor maçını Kadir Sağlam yönetiyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre, Kadir Sağlam’a bu karşılaşmada Mehmet Salih Mazlum ve Osman Gökhan Bilir yardımcı hakemlik yapacak. Ayrıca, maçın dördüncü hakemi olarak Burak Olcar atanmış durumda.

MAÇIN DETAYLARI VE HAZIRLIKLAR

Başakşehir ile Kayserispor arasındaki bu önemli karşılaşma, futbol severler tarafından merakla bekleniyor. Takımların son durumu ve hazırlıkları, maç öncesinde değerlendirilmekte. Hakem atamaları, müsabakanın düzgün bir şekilde geçmesini sağlamak için titizlikle belirleniyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Hakkari Belediyesi İtfaiye Ekipleri Yangın Söndürdü

Hakkari'de itfaiye, farklı bölgelerde dört yangına müdahale etti. Bayköyü, emniyet lojmanları ve Merzan Futbol Sahası yakınlarındaki anız yangınları ile Biçer Mahallesi'ndeki ağaçlık alan kurtarıldı. Sakinler minnettar.
Haberler

Yaz Kur’an Kursları Kapanış Programı Gerçekleşti

Van'ın İpekyolu İlçe Müftülüğü 2025 yaz Kur'an kurslarını 11.112 öğrenci ve 588 öğreticiyle tamamladı. Kapanış etkinliğinde başarılı öğrencilere ödüller takdim edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.