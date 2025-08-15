Bşkşhr-Ksysp Maçını Kadir Sağlam Yönetecek

MATCH OFFICIALS ANNOUNCED FOR SUPER LIG CLASH

Süper Lig’in 2. haftasında, İstanbul’da gerçekleşecek olan Başakşehir-Kayserispor maçını Kadir Sağlam yönetiyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre, Kadir Sağlam’a bu karşılaşmada Mehmet Salih Mazlum ve Osman Gökhan Bilir yardımcı hakemlik yapacak. Ayrıca, maçın dördüncü hakemi olarak Burak Olcar atanmış durumda.

MAÇIN DETAYLARI VE HAZIRLIKLAR

Başakşehir ile Kayserispor arasındaki bu önemli karşılaşma, futbol severler tarafından merakla bekleniyor. Takımların son durumu ve hazırlıkları, maç öncesinde değerlendirilmekte. Hakem atamaları, müsabakanın düzgün bir şekilde geçmesini sağlamak için titizlikle belirleniyor.