Bşktş Ve Glsr, Davitashvili İçin Yarışıyor

SÜPER LİG DEVLERİ YARIŞTA

Tüm gözler Beşiktaş ve Galatasaray’ın, Saint-Etienne’de oynayan Zuriko Davitashvili için gerçekleştirdiği rekabete çevrildi. Fransız basınında yayınlanan bilgilere göre, Beşiktaş 24 yaşındaki Gürcü kanat forvetiyle doğrudan irtibat kurmuş durumda. Siyah-beyazlı ekip, Davitashvili’ye Saint-Etienne’den daha yüksek bir maaş teklif etmeye hazır olduğunu belirtiyor.

Diğer yandan, Galatasaray’ın da Davitashvili’yi kadrosuna katmak amacıyla resmi bir teklif hazırladığı ifade ediliyor. Ayrıca, Davitashvili’nin Türkiye’de futbol oynamaya olumlu baktığı da aktarılıyor. Bu sezon Ligue 1’de Bordeaux’dan 6 milyon euro bedelle transfer edilen Davitashvili, gösterdiği performansla dikkat çekmeyi başardı.

PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU

Davitashvili, bu sezon Ligue 1’de 33 maçta görev aldığını ve 9 gol ile 8 asistlik bir performans sergilediğini ortaya koyarak dikkatleri üzerine topladı. Bu durum, transfer haberlerinin daha da gündeme gelmesine neden oluyor.