Btc, Asya Piyasalarında 99 Bin Doları Geçti

BITCOIN’DE HEYECAN VERİCİ YÜKSELİŞ

Bitcoin (BTC), perşembe günü Asya piyasalarında kısa bir süreliğine 99 bin doların üstüne çıkarak yatırımcıları heyecanlandırdı. Olumlu makroekonomik sinyaller ve artan kurumsal yatırımcı ilgisi, lider kripto paranın 100 bin dolarlık psikolojik direnç çizgisine ilerlemesi için uygun bir zemin hazırlıyor. Piyasalar, bu kritik eşiğin aşılıp aşılmayacağını dikkatle izliyor.

Yatırımcı İnancı Artıyor

BTC Markets Kripto Analisti Rachael Lucas, yaşanan yükselişle ilgili olarak, “Bu sadece psikolojik bir kilometre taşı değil, aynı zamanda piyasada artan bir inancın da işareti,” yorumunu yaptı. Bitcoin, yüzde 2,64 değer kazanarak 98 bin 938 dolardan işlem görse de, gün içerisinde 99 bin 400 dolar seviyesine kadar ulaştı. Presto Research Analisti Min Jung, yaptığı açıklamada, “Yükseliş başlangıçta çarşamba günü Asya saat diliminde ABD-Çin ticaret müzakerelerinin yeniden başlayacağı haberleriyle tetiklendi ve bu durum genel piyasa hissiyatını olumlu etkiledi,” dedi.

Ticaret Müzakereleri Beklentisi

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer’in bu hafta sonu İsviçre’de Çinli yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor. Bu görüşmenin, dünyanın iki büyük ekonomisi arasındaki ticari gerilimin azalmasına dair beklentileri güçlendirdiği aktarılıyor. Çarşamba günü ABD Merkez Bankası Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) faiz oranlarını sabit tuttu. Analist Jung, yatırımcıların bu kararı “risk iştahının devam ettiğine yönelik bir sinyal” olarak yorumladığını belirtti. Jung, “Piyasalarda dikkatler ticaretle ilgili haber başlıklarında olmayı sürdürüyor. Trump’ın yarın önemli ticaret anlaşmalarına dair bir konuşma yapması bekleniyor ve bu konudaki yeni gelişmeler piyasa oynaklığını daha da artırabilir,” diye ekledi.

Piyasa Oynaklığı Devam Ediyor

Ayrıca, Trump’ın perşembe günü Birleşik Krallık ile bir ticaret anlaşması açıklayacağına dair bilgiler bulunuyor. Bitcoin’in son dönemdeki yükseliş hızı, ABD Başkanı Trump’ın kapsamlı gümrük vergisi politikalarını duyurmasıyla bir miktar yavaşlamıştı. Bu duyuruya ticaret ortakları yanıt vererek misilleme önlemleri almıştı. Bitcoin, nisan ayında yaklaşık 74 bin 700 dolara kadar gerilemiş olmasına rağmen, o tarihten bu yana makroekonomik belirsizliklere karşı direncini koruyarak piyasanın güvenini yeniden kazanmayı başardı.

100 Bin Dolar Hedefi

BTC Markets analisti Lucas, Bitcoin’in önümüzdeki günlerde 100 bin doların üzerinde tutunması durumunda, tüm zamanların en yüksek seviyesini yeniden test edebileceğini ifade etti. Lucas, “Bu yükseliş sadece yatırımcı hissiyatından kaynaklanmıyor. Yarılanma (halving) sonrası arz kısıtlamalarının etkisini, kurumsal altyapıdaki gelişmeleri ve korelasyonu düşük varlıklara yönelik artan makroekonomik ilgiyi gözlemliyoruz,” dedi. Analist, yukarı yönlü hareketin spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelik güçlü sermaye akışlarıyla desteklendiğini vurguladı. Sektörel verilere göre, ABD merkezli 12 spot Bitcoin ETF’si 25 Nisan’dan itibaren toplamda 5 milyar doların üzerinde net giriş kaydetti. Lucas, “Yuvarlak rakamlı direnç seviyelerinde kısa vadeli dalgalanmalar ve kâr realizasyonları beklenebilir ancak genel eğilim yukarı yönlü olmaya devam ediyor,” şeklinde bir değerlendirme yaptı.