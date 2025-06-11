Btc Düzeltme Dönemi Gelmeyecek

BITCOIN’DE DÜZEN DEĞİŞİYOR

Bitcoin piyasasında beklenen düzeltme döneminin gelmeyeceği yönünde güçlü bir tartışma alevlendi. Kripto para dünyasında önemli bir figür olan Michael Saylor, Bitcoin’in artık ergen piyasa aşamasını geride bıraktığını ve sürekli yükseliş trendine girdiğini ifade ediyor. Bu görüş, pek çok analistin öngördüğü geleneksel döngüsel düşüş beklentilerine karşı bir duruş sergiliyor ve sektörde yeni bir paradigma değişikliğine işaret ediyor.

TARİHSEL VOLATİLİTE KALIPLARI GEÇERSİZ Mİ?

Analistler arasında Bitcoin’in geçmişteki volatilite kalıplarının devam edeceği yönünde yaygın bir kanaat bulunmakta, ancak Saylor bu öngörülerin artık geçersiz olduğunu ileri sürüyor. Kurumsal yatırımcıların artan ilgisi ve ETF’lerin sürekli alım baskısı, Bitcoin’in fiyat dinamiklerini köklü bir şekilde değiştiriyor. Saylor, Bitcoin’in günde 50 milyon dolar değerinde madenciler tarafından çıkarıldığı bir ortamda, talebin daima artmasının geleneksel teknik analiz yaklaşımlarını köklü biçimde dönüştürdüğünü belirtiyor.

Başkan Trump’ın Bitcoin’e verdiği destek ve uygun yasal iklimi yaratma çabalarının ana akım ilgiyi artırdığını ifade eden Saylor, bankacılık sektörünün bu fırsatı değerlendirerek Bitcoin pozisyonlarını artırdığını kaydediyor. BlackRock’ın IBIT gibi araçlarla durmaksızın alım yapması, arzda ciddi bir sıkışma oluşturuyor. Saylor, bu hızda Bitcoin’in değerinin yükselmeye devam edeceğini öngörüyor. Düzeltme olasılığını tamamen dışlamasa da, bunun yalnızca Bitcoin 1 milyon dolar seviyesine ulaştıktan sonra 200 bin dolarlık bir geri çekilme biçiminde gerçekleşebileceğini savunuyor.