“BTC Fiyatları 90 Bin Dolara Ulaştı!”

BTC FİYATINDAKİ HIZLI YÜKSELİŞ

Türkiye Gazetesi Ekonomi Servisi’ne göre, son zamanlarda volatilitenin doruk noktasına ulaştığı Bitcoin, dün yüzde 10’un üzerinde bir artış gerçekleştirerek gece 90 bin dolara yaklaşmayı başardı. Bu yükseliş, özellikle Trump’ın seçim zaferinin ardından yatırımcıların kripto varlıklara olan ilgisinin artmasıyla ilişkilendiriliyor. Bitcoin, 12 Kasım 2024 tarihinde 89.600 dolara ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Sabah saatlerinde ise BTC fiyatı 89 bin dolarda denge arayışına devam ediyor.

TRUMP ETKİSİYLE ARTAN YATIRIM HACMİ

5 Kasım seçimlerinden bu yana geçen dört işlem gününde, yalnızca borsa yatırım fonları (ETF) aracılığıyla 2,65 milyar dolarlık BTC alımı gerçekleştirildi. Özellikle BlackRock fonunun 1,32 milyar dolarlık BTC alımı, Trump’ın zaferinden sonra kripto varlıklara olan güveni sembolize ediyor. Ayrıca, kripto platformlarından yapılan alımlarla bu miktarın daha da artmış olabileceği tahmin ediliyor. Analistler, bu süreci “Trump ticareti” olarak tanımlıyor.

YATIRIMCILARIN GÜVENİ

Analistlerin görüşlerine göre, yatırımcılar Trump’ın kripto varlıklara yönelik olumlu yaklaşımına güven duyuyor. Bu durumu, “Şu anda vaatlerin uygulanabilirliği veya hızına dair sorular bir kenara bırakılmış durumda. Yatırımcılar, gelecekteki fırsatlara odaklanmış gibi gözüküyor” ifadeleriyle değerlendiren analistler, Trump’ın vaat ettiği düzenlemelere olan inancın BTC fiyatlarına yansıdığını belirtiyor.

KÂR SATIŞLARINA DİKKAT

Analistler, BTC fiyatlarının aşırı alım bölgesine ulaştığını vurguluyor. Kısa vadede yatırımcıları temkinli olmaları yönünde uyaran uzmanlar, “Kâr satışları, şu anki yükselişin sertliğinde gerçekleşebilir. Bu gibi piyasalarda destek ve direnç seviyelerini belirlemek zor; ancak 80 bin doların üzerinde bir BTC konumlanması görebiliriz” şeklinde uyarıyor.