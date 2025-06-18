Btc Madenciliği Problemi Ortaya Çıktı. Çin’den İthal Donanım Yüzde Doksan. ABD Yetkilileri Ulusal Güvenlikten Endişeli. Kripto Sektöründe Değişiklikler Yaşanıyor. Madencilik İçin Yerelleştirme Stratejisi Önemli. Çin Yasakladığında Firmalar Yurt Dışına Gitti

Bitcoin Madenciliği Sektöründe Dikkat Çeken Uyumsuzluk

Amerika’da yapılan küresel Bitcoin madenciliğinin yüzde 30’una hizmet eden sektör, kullanılan donanımların yüzde 90’ından fazlasının Çin’den ithal edilmesiyle büyük bir uyumsuzluk yaşıyor. Bu durum, ABD yetkililerini ve firmaları ulusal güvenlik açısından endişelendiriyor. Trump’ın ikinci başkanlık döneminde Çin teknoloji ithalatına getirilen ağır yaptırımlar, kripto madencilik alanında köklü değişikliklere yol açıyor.

Yerli Donanım Üretimi Hız Kazanıyor

Bitmain şirketi, bu değişimlerin öncüsü olarak dikkat çekiyor.Şirket, Trump’ın başkanlığı kazanmasının ardından geçen aralık ayında ABD’de donanım montajına başladı. Canaan’ın kurumsal gelişim ve sermaye piyasaları başkan yardımcısı Leo Wang, projenin ticaret politikalarının hala belirsiz olduğunu belirterek, “Bu durum keşifsel bir nitelik taşıyor” açıklamasını yaptı. MicroBT ise, finansal riskleri azaltmak için ABD’de aktif olarak bir yerelleştirme stratejisi yürüttüğünü bildirdi.

Güvenlik Endişeleri ve Cevaplar

ABD merkezli kripto donanım firması Auradine’nin baş strateji sorumlusunun, durumun önemini gündeme getirirken “Yüz binlercesinin ABD elektrik ağına bağlanmasının bir güvenlik riski oluşturduğu” konusunda uyarılarda bulundu. Ancak Leo Wang, madencilik cihazlarının tehlikeli olmadığını savunarak, “Bitcoin madenciliğine uygulanmazlarsa işe yaramazlar” dedi.

Çin’in Yasağının Etkileri

Çin, 2021 yılında kripto paraları yasakladıktan sonra, birçok madencilik firması yurt dışına taşındı. Ancak Bitmain, Canaan ve MicroBT, hala donanım üreterek sektörde varlığını sürdürmeyi başardılar. Bu şirketler, Batılı rakiplerinden daha iyi performans gösteren yüksek kapasiteli çipler üreterek sektördeki liderliklerini koruyorlar.