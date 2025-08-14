BtcTurk, Sıcak Cüzdanlarını Askıya Aldı

BTC TURK’TEN AÇIKLAMA

Kripto para borsası BtcTurk, 14 Ağustos 2025 tarihinde sıcak cüzdanlarında olağan dışı işlemler tespit ettiğini duyurarak, kripto para yatırma ve çekme hizmetlerini geçici olarak askıya aldığını açıkladı. Şirket, güvenlik incelemeleri sonrasında işlemlerin yeniden açılacağını ve kullanıcıların varlıklarının büyük kısmının soğuk cüzdanlarda korunduğunu bildirdi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

BtcTurk yetkilileri, sıcak cüzdanlardaki olağan dışı transferlerin tespit edilmesi üzerine gereken güvenlik önlemlerini aldıklarını belirtti. Bunun sonucunda kripto para yatırma ve çekme işlemlerinin durdurulduğunu, ancak Türk lirası ile yapılan işlemlerin ve alım satım hizmetlerinin kesintisiz devam ettiğini ifade etti. Şirket, olaya ilişkin resmi makamlarla irtibat kurduğunu ve gerekli adımların atıldığını açıkladı.

DİJİTAL VARLIKLARIN AKTARILMASI

Blockchain güvenlik firmaları Cyvers ve CertiK, borsaya ait cüzdanlardan yaklaşık 48 ila 50 milyon dolar değerinde dijital varlığın farklı Blockchain ağlarına aktarıldığını bildirdi. Bu varlıkların büyük bölümünün Ethereum, Avalanche, Arbitrum, Base, Optimism, Mantle ve Polygon ağlarındaki iki adreste toplandığı kaydedildi. Cyvers, şüpheli adreslerin varlıkları dönüştürmeye başladığını ve BtcTurk ekibi ile irtibat halinde olduklarını belirtti. CertiK ise, transferlerin sistemleri tarafından tespit edildiğini ve borsa yetkililerinin hızlı bir şekilde müdahalede bulunduğunu açıkladı.

GEÇMİŞTE BENZER OLAYLAR YAŞANDI

BtcTurk, Haziran 2024’te yaşanan benzer bir olayda sıcak cüzdanlardan kontrol dışı çekimlerin yapıldığını, on farklı kripto paranın etkilendiğini ve kullanıcı varlıklarının iade edildiğini hatırlattı. Mevcut soruşturma sonucunda net kayıp miktarı ve olayın kapsamı resmi açıklamalarla kesinleşmesi bekleniyor. BtcTurk, incelemelerin tamamlanmasının ardından kripto para yatırma ve çekme işlemlerini yeniden başlatmayı hedefliyor. Blockchain topluluğu ise bu tür olayların önüne geçmek için borsalarda daha güçlü siber güvenlik önlemlerinin zorunlu hale getirilmesi gerektiğini savunuyor.