BTK’dan Teknolojik Cihazlar İçin Yeni Düzenleme

YENİ DÜZENLEMELER YOLDA

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), akıllı telefonlar ve tabletler gibi teknolojik cihazlar için yeni düzenlemeler yapmayı planlıyor. Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum sağlamayı amaçlayan tebliğ taslağı, bu cihazların çevre dostu ve dayanıklı bir hale getirilmesini hedefliyor.

YEDİ YILLIK YEDEK PARÇA ZORUNLULUĞU

Türkiye Gazetesi’nde yayımlanan habere göre; yeni düzenlemede telefon, tablet, hoparlör ve kamera gibi cihazların piyasadan çekilmesinin ardından üretici firmalar, bu ürünlerin yedek parçalarını en az 7 yıl boyunca temin etmek zorunda olacak. Bu durum, cihazların ömrünü uzatacak ve tüketicilere uzun süreli kullanım imkânı sunacak. Ayrıca, elektronik atıkların da azalması sağlanacak.

KİŞİSEL BİLGİLERİN GÜVENLİĞİ ARTACAK

Özellikle ikinci el cihaz piyasasında güvenliği artırmak için düzenleme kapsamında, tüm kişisel bilgilerin kalıcı olarak silinmesini sağlayan bir sıfırlama yazılımı zorunlu hale getirilecek. Böylece, cihazlarını elden çıkarmak isteyen kullanıcıların verileri güvenli bir şekilde temizlenebilecek.

DAYANIKLILIK TESTLERİ ARTACAK

Yeni standartlar çerçevesinde akıllı telefonlar ve tabletler belirli dayanıklılık testlerinden geçmek zorunda olacak. Cihazların koruyucu aksesuarlar olmadan en az 45 kez düşmeye dayanıklı olması gerekiyor. Ayrıca, ekranların belirli bir sertlik seviyesinin altında kalmaması ve yabancı cisimlerin girişine, su sıçramalarına karşı daha dirençli hale gelmesi sağlanacak.

YAZILIM DESTEĞİ ZORUNLULUĞU

İmalatçı ve ithalatçılar için işletim sistemi güncellemeleri konusunda da bazı yükümlülükler getirilmesi bekleniyor. Kullanıcı deneyimini olumsuz etkilemeyecek şekilde uzun süreli yazılım desteği sunulması gerekecek. Haziran ayında yürürlüğe girmesi planlanan bu düzenleme, tüketicilerin haklarını korurken elektronik cihazların çevre dostu olmasını da sağlayacak.