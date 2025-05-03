Btk, Reeder, Dijitsu Ve Hiking Telefonları Toplatacak

TEKNOLOJİK ÜRÜNLERDE CİDDİ RİSKLER TESPİT EDİLDİ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), piyasada mevcut olan bazı teknolojik ürünlerin insan sağlığı ve teknik standartlar açısından önemli riskler taşıdığını belirledi. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla Ticaret Bakanlığı’na iletilen karara göre, 4 farklı cep telefonu modeli ve 1 kablosuz hoparlör için toplatma süreci başlatıldı. Hangi cihazların toplatıldığı ve bu kararın sebepleri merak ediliyor.

TOPLATILAN CİHAZLAR VE KAPSAMI

BTK’nın yaptığı detaylı incelemeler sonucunda, aşağıda sıralanan cihazların Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği’nin 5. maddesine aykırı olduğuna karar verildi: Reeder S19 Max Pro S Zoom, Dijitsu DCT 90, Hiking X11, Hiking X9 ve Mercusys AC 1200 Kablosuz Hoparlör. Bu ürünler, hem kullanıcı güvenliğini tehlikeye atıyor hem de elektromanyetik ile çevresel uyumluluk standartlarını sağlamıyor. BTK, bu ürünlerin piyasadan toplanması için gerekli adımları atıyor.

TESPİT EDİLEN SORUNLAR VE RİSKLER

BTK’nın raporuna göre, toplatma kararı alınan cihazlarda bazı eksiklikler bulunuyor. Bu sorunlar, sadece cihazların performansını değil, aynı zamanda kullanıcı sağlığını da tehlikeye atıyor. Özellikle elektromanyetik uyumluluk eksikliği, uzun süreli kullanımda sağlık risklerine neden olabileceği için ciddi bir endişe yaratıyor.

KABLOSUZ HOPARLÖR DE TOPLATILIYOR

Cep telefonlarının yanı sıra, Mercusys AC 1200 model kablosuz hoparlör de toplatma listesine dahil edildi. Bu cihazın, elektromanyetik uyumluluk ve arayüz standartlarına uymadığı belirlendi. BTK, bu hoparlörün kullanımının teknik ve çevresel sorunlar yaratabileceğini açıkladı.

TÜKETİCİLER İÇİN CRİTİK UYARI

BTK, tüketicileri elektronik cihaz satın alırken dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yetkililer, CE belgesi, uyumluluk sertifikası ve resmi teknik kriterlere sahip ürünlerin tercih edilmesinin önemini vurguladı. Toplatma kararı alınan cihazları kullanan tüketicilerin, ürünlerini derhal iade etmeleri veya üretici firmayla iletişime geçmeleri gerektiği belirtildi. Ayrıca, BTK piyasadaki diğer teknolojik ürünlerin de düzenli olarak denetlendiğini ve güvensiz ürünler için benzer kararların alınabileceğini duyurdu. Tüketicilerin, sahte veya standart dışı ürünlerden korunmak amacıyla resmi satış kanallarını tercih etmeleri gerektiği ifade edildi.

NE YAPILMALI?

Eğer yukarıda listelenen cihazlardan birine sahipseniz, belli adımları takip etmeniz öneriliyor. BTK, bu tür kararlarla hem tüketici güvenliğini korumayı hem de piyasada standartlara uygun ürünlerin yaygınlaşmasını hedefliyor.