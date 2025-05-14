Btk Tüpraş Ve Btm Engelliler Maçta Buluştu

DOSTLUK MAÇI ENGELLİLER HAFTASI’NDA GERÇEKLEŞTİ

Beşiktaş Tüpraş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile Batman Engelliler Basketbol Takımı, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında farkındalık yaratmak amacıyla dostluk maçı gerçekleştirdi. Tüpraş’ın, “Sporun engelsiz gücüyle enerjimiz geleceğe” sloganıyla desteklediği bu etkinlik, Süleyman Seba Spor Salonu’nda yapıldı. Müsabakaya Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, Batman BESK Başkanı Nasreddin Kaya ve Sakatlar Derneği Başkanı Şükrü Boyraz ile Beşiktaş ve Tüpraş’ın üst düzey yöneticileri ve çalışanları katıldı.

DAHA İYİ BİR GELECEK İÇİN FARKINDALIK

Engelliler Haftası dolayısıyla yapılan etkinlikte görüşlerine yer veren Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, “Bu organizasyonda emeği olan Tüpraş’a katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Sporcularımızın bu mücadelesini canı yürekten kutluyorum” dedi. Adalı, bu olayın aslında engelli değil, engelsiz bir hayatın temellerini oluşturduğunu ifade etti.

SPORUN GÜCÜNE GÜVENİYORUZ

Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, dostluk maçıyla ilgili olarak, “Engelliler Haftası vesilesiyle gurur duyduğumuz bu iki spor takımı dostluk maçı düzenliyor. Koç topluluğu ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak sporun bütün engelleri ortadan kaldırabileceğine inanıyoruz. Tüm sporculara başarılar dilerken, en sonunda dostluğun kazanmasını umuyoruz” açıklamasında bulundu.

SORUNLARA DİKKAT ÇEKMEK AMACINDAYIZ

Batman Engelliler Kulübü Başkanı Nasreddin Kaya, bu tür etkinliklerin engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak için önemli olduğunu belirtti. “Bunu spor ile başarmak istiyoruz ve geniş kitlelere ulaşabileceğimize inanıyoruz. Bu sadece bir dostluk maçı değil, aynı zamanda önemli bir sosyal farkındalık faaliyetidir” diyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

ENGELSİZ BİR GELECEK İÇİN MÜCADELE

Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz, spor alanında mücadelelerini sürdürdüklerini dile getirerek, “Bireysel alanda dünya çapında olimpik şampiyonlarımız bulunuyor. Bize ilk destek olan büyük kulüplerden biri Beşiktaş Jimnastik Kulübü’dür. Engelliler Haftası, kutlama değil, bir farkındalık haftasıdır. Sizler önümüzdeki engelleri kaldırdıkça, ülkemize katkı sağlarız” ifadelerini kullandı.

Mücadele, Beşiktaş’ın 41-25 galibiyetiyle sonuçlandı ve ardından tüm sporculara madalya takdim edildi. Organizasyon, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.