BTP, Adaletin Bağımsızlığı İçin Mücadele Ediyor

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ’NİN AÇIKLAMASI

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla ilgili olarak iddianamenin hazırlandığına dair çıkan haberlerle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Henüz avukatların dahi UYAP üzerinden göremediği, adliyede dahi erişilemeyen bir iddianame bir anda basına servis edilmiş ve manşetlere ‘8 yıl 2 aya kadar hapis istemi’ şeklinde taşınmıştır. Adaletin tecelli edebilmesi için sürecin hukuk kurallarına uygun işlemesi gerekmektedir” denildi.

ADLİ SÜRECİN İLERLEYİŞİ

BTP ayrıca, Genel Başkan Hüseyin Baş hakkında yürütülen soruşturmanın “bir hukuk garabetine” dönüştüğünü belirtti. Açıklamada, “Aylardır bir iddianame hazırlanmadı. Sayın Baş, defalarca kamuoyu önünde ‘Yargılanmak istiyorum, çıkalım mahkeme önüne’ dedi. Ancak aylardır hiç somut bir adım atılmadı” ifadesine yer verildi.

MEDYANIN ROLÜ VE SAVUNMA HAKKI

Gelişmelerin ardından, partisinin savunma hakkının bile ihlal edildiğini vurgulayan BTP, “Savunma hakkı daha iddianameye ulaşamamışken, medya bu bilgiye nasıl ulaşmıştır? Hukukun temel prensiplerinden biri olan ‘tarafsızlık’ nerede kalmıştır?” şeklinde sorular yöneltti. Sürecin sadece bir hukuki mesele değil, demokrasi ve adaletin geleceğiyle ilgili olduğunu belirten parti, “BTP olarak hukuk dışı hiçbir oyunu kabul etmiyor, milletimizin adalet duygusuna güveniyoruz” açıklamasını yaptı.

ADALETİN TECELLİSİ

Son olarak, BTP, Hüseyin Baş’ın da ifade ettiği gibi, “Yargı önünde hesap vermekten asla kaçmadık. Ancak adaletin tecelli edebilmesi için sürecin hukuk kurallarına uygun işlemesi gerekmektedir. Gerçek adalet medya manşetlerinde değil, bağımsız mahkemelerde sağlanır” ifadesiyle açıklamasını sonlandırdı.