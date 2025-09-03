Btp Sözcüsü Eleştirilerin Suçlanmasına Dikkat Çekti

GENEL BAŞKANIN DAVASI İÇİN HAZIRLANIYOR

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) sözcüsü Lütfullah Önder, Genel Başkan Hüseyin Baş’ın “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla ilgili olarak yarın hakim karşısına çıkacağını duyurdu. Önder, bu durumun “Bütün siyasi eleştiriler suçmuş gibi bir iddianame oluşturulmuş” ifadesiyle eleştirdi.

SUÇLAMALARIN TEMELİ SORGULANIYOR

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında açılan dava, Çağlayan Adliyesi’nde bulunan İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yarın görülecek. Önder, davaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasının yanı sıra 4 sayfalık iddianamede Baş’ın spesifik olarak ne ile suçlandığının belirtilmediğini öne sürdü. Daha önce ifade edilen eleştirilerin somut bir hakaret içermediğinin altını çizen Önder, “Mühürsüz oyların geçerli sayılması, özelleştirme politikaları gibi eleştiriler suç olarak adeta gösteriliyor. Somut bir hakaret ifadesi yokken, bu durumu hukuksuz olarak değerlendiriyoruz” dedi.

HUKUKSUZLUK VE SÜREÇ İLGİSİ

Önder, CMK 170’in çok açık olduğunu hatırlatarak, “Eğer bunlar suç değilse neden iddianamede bunlara yer veriyorsunuz? Yok değilse o zaman Türkiye’de siyaset yapmak, iktidarı eleştirmek suç haline geldi” dedi. Davanın gerekliliği ve haklılıkları hakkında ortaya koyacakları duruşmalarını savunacaklarını belirten Önder, “Ülkemize, vatanımıza, milletimize sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.