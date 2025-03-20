BTSO Akademi’deki Gayrimenkul Sektör Semineri

Gayrimenkul Sektöründe Yatırımcı Riski

BTSO Akademi kapsamında düzenlenen seminere katılan Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Dr. Ahmet Büyükduman, gayrimenkul sektörünün yerli yatırımcıları yurt dışına kaptırma riski ile karşı karşıya olduğunu belirtti. Yerli alıcıların yurt dışı gayrimenkul yatırımlarının 2 milyar doları geçtiğini ifade eden Büyükduman, bu rakamın 3 yıl önce 600 milyon dolar seviyelerinde bulunduğunu hatırlattı. “Türk yatırımcıların gayrimenkul yatırımında giderek artan biçimde yurt dışına yöneldiğini görüyoruz.” dedi.

BTSO Akademi Projesi ve Sektör Değişimi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Akademi projesi çerçevesinde “Gayrimenkul Sektörünün Dünü, Bugünü” semineri gerçekleşti. Toplantının açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz, gayrimenkul sektörünün ekonomik kalkınmanın temeli olduğunu vurguladı. Sektörün geçmişte geleneksel yöntemlerle ilerlediğini, yerel pazarlara odaklandığını ve genellikle bireysel yatırımcıların yönlendirdiği bir piyasa olduğunu ifade eden Batmaz, bugünün dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve değişen tüketici beklentileri ile farklı bir noktaya evrildiğini belirtti. “Artık yapay zeka destekli analizler, büyük veri kullanımı, akıllı bina projeleri ve yenilikçi teknolojiler, sektörün geleceğini belirleyen unsurlar haline geldi.” dedi.

Değişim Süreci ve Fırsatlar

Sektördeki değişimin hız kesmeden devam edeceğini dile getiren Batmaz, “Küresel ekonomik dinamikler ve değişen yatırım trendleri, sektörde yeni fırsatlar ve zorluklar getiriyor. Seminerimizde, alanında çok kıymetli konuşmacılarımızın katkılarıyla sektördeki güncel verileri değerlendirecek, karşılaştığımız zorluklara yönelik çözüm önerilerini tartışacak ve geleceğe dair öngörüler üzerinde duracağız. Toplantıya öncülük eden 54. Meslek Komitemize firmalarımızı geleceğe hazırlamak adına gösterdikleri çabaya teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

2024 Yılı Beklentileri

Açılış konuşmasının ardından Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Dr. Ahmet Büyükduman, gayrimenkul piyasasındaki mevcut durumu, sektörü bekleyen riskleri ve fırsatları değerlendirdi. Türkiye gayrimenkul piyasasında 2024 yılında 3 milyondan fazla gayrimenkulün el değiştireceğini söyleyen Büyükduman, bu satışların yarısına yakınını konutların oluşturduğunu belirtti. Türkiye’deki konut satışlarının yıllık ortalama yüzde 2,2 büyüme kaydettiğini ifade eden Büyükduman, 2025 yılında konut satış adedinin 1,6 milyon seviyelerinde olacağını öngördüğünü dile getirdi.

Konut Büyüklüğündeki Değişim

Türkiye’de yapı ruhsatı alınan konutların ortalama büyüklüklerine de değinen Büyükduman, müstakil evlerin büyüklüğünün artarken, apartman dairelerinin küçüldüğünü vurguladı. “2010 yılında 121 metrekare olan ortalama apartman dairesi büyüklüğü 2024’te 96 metrekareye geriledi. Aynı dönemde müstakil evlerin büyüklüğü ise 165 metrekareden 212 metrekareye yükseldi. Bu durum, Türkiye’deki sosyolojik trendi de gösteriyor.” dedi.

Yerli Yatırımcıların Yurt Dışına Yönelmesi

Yabancılara konut satışlarına ilişkin de bilgi veren Büyükduman, yabancı yatırımcılara ikamet ve vatandaşlık süreçlerinin yavaşlamasıyla rakamların düştüğünü ifade etti. Yıllık 67 bine kadar çıkan yabancıya konut satışlarının 2024 yılında 23.781 adede gerilediğini belirten Büyükduman, “Konut satışlarında uzun bir dönem yabancı ilgisi ile karşılaşmayı beklemiyoruz.” dedi. Son zamanlarda yerli yatırımcıların da yurt dışından konut almaya yöneldiğini paylaşan Büyükduman, “Türk yatırımcıların yurt dışı yatırımları 2 milyar doları aştı ve bu rakam 3 yıl önce 600 milyon dolar seviyesindeydi. Sektör, içerdeki yatırımcıyı dışarıya kaptırma riski ile karşı karşıya.” şeklinde konuştu.

Seminerin ikinci bölümünde BTSO 54. Komite Başkanı Özkan Aydemir’in moderasyonunda, Bursa Emlak Müşavirleri Odası Başkanı Erdal Çelebi ve İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi Mustafa Hakan Özelmacıklı, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile sektördeki gelişmeleri paylaştı. Gayrimenkul sektörü temsilcilerinin büyük ilgi gösterdiği eğitimi BTSO Meclis Üyeleri İsmail Duyar ve Göksel Birsen, Komite Başkan Yardımcısı Serkan Üçdal ve Komite Üyesi Çağatay Gümüşyay da takip etti. Program, soru cevap bölümünün ardından sona erdi. – BURSA