BtsO Meclisi Riskler ve Fırsatlar Konuştu

BTSO TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Ağustos Ayı Meclis Toplantısı’nı düzenledi. BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, yakın coğrafyadaki siyasi ve sosyal değişimlerin, gelecekte riskler kadar yeni fırsatlar da getireceğini ifade etti. Kuş, “Güvenliğin tesis edilmesiyle birlikte Suriye’de yeniden yapılanma ve kalkınma süreci hız kazanacak. Suriye’nin kalkınma sürecinde Bursa iş dünyamızın aktif rol almasını amaçlıyoruz.” şeklinde konuştu.

İNSANLIK DRAMINA DİKKAT ÇEKTİ

BTSO Ağustos Ayı Meclis Toplantısı’nda, İsmail Kuş Gazze’de devam eden insanlık dramına dikkat çekti. “İsrail’in ağır silahları kundaktaki bebekleri, masum çocukları, kadınları, gençleri ve yaşlıları hedef alıyor.” diyen Kuş, açlık, susuzluk ve çaresizliğin pençesinde bulunan insanların durumunu da vurguladı. “Hayatını kaybeden her masum can, insanlığın ortak vicdanında kapanmaz bir yara açıyor.” ifadelerini kullandı.

RİSKLER YENİ FIRSATLAR GETİRİYOR

İsmail Kuş, Suriye’deki yeni dönemin kapılarının aralandığını ve güvenliğin tesis edilmesiyle birlikte yeniden yapılanma sürecinin hız kazanacağını düşündüğünü belirtti. “Firmalarımızı doğru şekilde eşleştirerek hem Bursa’da hem de Suriye’de ortak yatırım ve ticaret zemini oluşturmak istiyoruz.” diye ekledi.

FİRMALARIN FEDAKARLIĞI

Küresel ekonomik dalgalanmalar, savaşlar ve ticaretteki kırılmaların iş dünyasına yeni zorluklar getirdiğini aktaran İsmail Kuş, “Yurt içinde de enflasyon, yüksek faiz ve maliyetler gibi güçlüklerle mücadele ediyoruz. Firmalarımız büyük sabır ve fedakarlık gösteriyor. Bu olağanüstü durumlarda en önemli önceliğimiz, işletmelerimizin süreci en az hasarla atlatmasıdır.” açıklamalarında bulundu. Ayrıca, BTSO olarak, üyelerinin öneri ve beklentilerini çözüm adımlarına dönüştürme çabasının öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

FİNANSA ERİŞİM BEKLENTİSİ

İş dünyasının en önemli beklentilerinden birinin finansmana erişim olduğunu hatırlatan Kuş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde Nefes Kredisi uygulaması ile firmalara yaklaşık 30 milyar TL destek sağlandığını; ilave kredi limitleri için de girişimlerin sürdüğünü açıkladı.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI İLE GÖRÜŞME

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, son dönemlerde yaşanan siyasi hareketlilik ve ekonomik zorluklara dikkat çekti. “Finanstan istihdama kadar geniş bir alanda giderek derinleşen sorunlar, dünya ülkelerini etkilediği gibi bizleri de etkilemektedir.” diyen Uğur, firma ve sektörlerin sorunlarına çözüm politikalarının hayata geçirilmesi için girişimlerde bulunduklarını söyledi. Ayrıca, 2 Eylül Salı günü Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ı BTSO üyeleriyle bir araya getireceklerini de sözlerine ekledi.