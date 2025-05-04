BTSO MESYEB, Nitelikli İş Gücü Yetiştiriyor

MESLEKİ YETERLİLİK STANDARTLARINI YÜKSELTMEK İÇİN YENİ ADIM

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) bünyesinde faaliyet gösteren Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi (MESYEB), Türkiye’nin mesleki yeterlilik standartlarını artırma amacını yeni bir seviyeye taşıyor. Şimdiye dek 130 binden fazla çalışanın yetkinliğini belgeleyen MESYEB, otomotiv sektörü için dönüşüm sağlayan elektrikli ve hibrit araç teknolojileri alanında mesleki yeterlilik belgesi vermeye başlamış durumda. Elektrikli araçların sanayideki artışı ile birlikte, bu alanda uzmanlaşmış nitelikli iş gücüne olan talep de hızla büyüyor. BTSO MESYEB, bu kritik gereksinime yanıt verebilmek için Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yapılmış olan yetkilendirme süreçlerini başarıyla tamamladı.

YENİ MESLEK GRUPLARIYLA GELECEĞE YÖN VERİYOR

Böylece MESYEB, Batarya Elektrikli Araç Bakım Onarımcısı (Seviye 4 ve 5), Hibrit Araç Bakım Onarımcısı (Seviye 4 ve 5) ve Elektrikli Araç Montaj Elemanı (Seviye 3 ve 4) meslekleri için MYK onaylı Mesleki Yeterlilik Belgesi verme yetkisine sahip oldu. Bursa’nın otomotiv sektöründe geleceği şekillendirecek yeterli donanıma sahip iş gücünün yetiştirilmesine katkı sağlayacak önemli bir adım gerçekleştirildi. BTSO MESYEB’in yetenek yelpazesini genişletmesi, Bursa’nın nitelikli iş gücü hedefini destekliyor. Elektrikli ve hibrit araçlar gibi Yeni Nesil Araç Teknolojilerini kapsayan mesleklerin sisteme dahil edilmesi, hem otomotiv sanayinin geleceğe hazırlanmasına hem de bu alanda çalışanların gelişimine katkı sağlıyor.

DİJİTAL VE YEŞİL DÖNÜŞÜME ÖNCÜLÜK EDİYOR

BTSO, mesleki yeterlilikte örnek alınan bir model olarak Türkiye’nin dijital ve yeşil dönüşüm süreçlerine öncülük etmeyi sürdürüyor. Hibrit, elektrikli ve otonom araç teknolojileri alanında sektörün yenilikçi dönüşümüne katkıda bulunmak için ‘Yeni Nesil Araç Teknolojileri Sektörel Mesleki Eğitim Yetkinlik Geliştirme ve Mükemmeliyet Merkezi’ de BUTGEM çatısı altında faaliyet göstermektedir. Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan bu merkez, yeni nesil motorlu araçlara yönelik eğitim altyapısında öncü bir rol üstleniyor. BTSO Eğitim Vakfı’nın bünyesindeki BUTGEM, sektörde nitelikli istihdamın yetiştirilmesine katkıda bulunuyor.

110 MESLEKTE SINAV VE BELGELENDİRME YETKİSİ

BTSO MESYEB, otomotiv dışında metal, inşaat, enerji, tekstil, asansör, kimya-plastik, lojistik, elektrik-elektronik ve kişisel hizmetler gibi sektörlerde toplamda 110 meslekte sınav ve belgelendirme yetkisi bulunduruyor. Bu durum, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli çalışan profilinin oluşturulmasına katkı sağlıyor. Yeni Nesil Araç Teknolojilerindeki mesleklerin dahil edilmesi ile sektörün gelişiminde paralel bir belgelendirme yapısı oluşturuluyor.