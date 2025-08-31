BtsO Tarafından Düzenlenen Kadın Programı

BURSA BUSINESS SCHOOL VE BUİKAD İŞ BİRLİĞİYLE YENİ DÖNEM PROGRAMI

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından, iş dünyasının yaşam boyu eğitim merkezi olarak kurulan Bursa Business School, Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) ile birlikte geliştirdiği EDGE Women Leadership Programı’nın yeni dönemine Ekim ayında başlayacak. İki ay sürecek yoğun eğitim sürecinin ardından katılımcılar, mentorluk desteği sayesinde öğrendiklerini iş alanında etkin bir biçimde hayata geçirme şansını elde edecek. Program, teorik bilginin ötesine geçerek, katılımcılara stratejik vizyon geliştirme, kriz yönetimi, dijital varlık yönetimi, yenilikçilik ve profesyonel ağ oluşturma gibi önemli yetkinlikler kazandırmayı hedefliyor.

LİDERLİK BECERİLERİ: DÖRT TEMEL BAŞLIK

Katılımcıların liderlik yeteneklerini geliştirmek amacıyla tasarlanan EDGE Liderlik Modeli; güçlendirme, yıkıcı vizyon, büyüme ve etkileşim başlıkları etrafında şekillendi. Bu yaklaşım, kadın liderlerin değişen iş dünyası dinamiklerine hızlı bir şekilde uyum sağlamalarına ve stratejik bakış açılarını derinleştirmelerine yardımcı olacak.

KADINLARIN KARAR ALMA SÜREÇLERİNE KATKISI

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, kadın liderliğinin güçlenmesinin iş dünyası için önemini vurgulayarak, “Bursa, Türkiye’nin en önemli ekonomik merkezlerinden biri olarak girişimcilik kültürü, üretim kapasitesi ve ihracat gücüyle öncü bir şehir. Bu başarının sürdürülebilir olması için kadınların karar alma süreçlerinde daha aktif rol üstlenmeleri kritik. EDGE Women Leadership Programı, kadın liderlerin vizyonunu geliştiren, stratejik düşünme becerilerini artıran ve iş dünyasında kalıcı etkiler bırakmalarına fırsat tanıyan çok değerli bir platform.” yorumunu yaptı.

KADIN LİDERLİĞİNİN TOPLUMSAL DEĞERİ

BUİKAD Başkanı Şeyda Şençayır, kadınların liderlik yolculuğunun yalnızca bireysel gelişimle değil, aynı zamanda kurumların ve toplumların geleceği için de önemli olduğunu belirtti: “Kadınların karar alma mekanizmalarındaki varlığı, çeşitliliğin ve inovasyonun artmasına doğrudan katkı sağlıyor. Bu program, kadın profesyonellerin potansiyelini ortaya çıkarıp özgüvenlerini güçlendiren, onları vizyoner liderler olarak konumlandıran güçlü bir platform. BUİKAD olarak, iş dünyasında nitelikli iş gücüne sahip kadın sayısının artması için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

KATILIMCILAR İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI

EDGE Women Leadership Programı’nın ikinci dönemi için başvurular alınmaya başlandı. Programa katılmak isteyen adaylar, Bursa Business School’un bbs1889.com adresli web sitesi üzerinden ‘Eğitimler ve Hizmetler’ başlığı altında detaylı bilgiye ulaşarak başvuru yapabilirler.