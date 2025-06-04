BTSO Ve KOSGEB İş Birliğiyle Toplantı Yapıldı

KOBİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) iş birliğinde “KOBİ’ler için Destek ve Dönüşüm Programları Bilgilendirme Toplantısı” yapıldı. Toplantıda söz alan KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, KOSGEB’in bugüne kadar 1 milyon 350 bin KOBİ’ye toplamda 188 milyar TL destek sağladığını belirtti. BTSO ise bu bilgilendirme toplantısına ev sahipliği yaptı.

KOBİ’LERİN EKONOMİDEKİ ROLÜ

Toplantının açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, KOBİ’lerin, bir ülkenin kalkınma ve ekonomik zenginliğini gösteren en önemli unsurlarından biri olduğunu dile getirdi. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin adının küçük olmasına rağmen ekonomiye katkılarının büyük önem teşkil ettiğini vurgulayan Başkan Burkay, KOBİ’lerin OECD ülkelerinde şirketlerin yaklaşık yüzde 99’unu, istihdamın yüzde 70’ini ve katma değerin yüzde 60’ını sağladığını ifade etti.

BURSA ÖNEMLİ BİR KOBİ MERKEZİ

Türkiye genelinde yaklaşık 4,5 milyon girişimin iller bazında dağılımında Bursa’nın 5. sırada olduğunu belirten Burkay, kentin mikro ölçekli şirketlerde yüzde 4,52, küçük ölçekli şirketlerde yüzde 5,61 ve orta ölçekli şirketlerde yüzde 6,70’lik payıyla dikkat çekti. Başkan Burkay, “KOBİ’ler sahip oldukları inovasyon potansiyeli, hızlı adaptasyon yetenekleri ve büyük büyüme kapasiteleriyle ekonominin önemli bir parçasını oluşturuyor. Bu işletmelerin attıkları küçük adımlar, büyük başarılara ve sürdürülebilir kalkınmaya öncülük ediyor” şeklinde konuştu.

KOBİ’LERİN GÜÇLENMESİNE VURGU

BTSO olarak üretim, ticaret ve sanayinin sürdürülebilir büyümesi için KOBİ’lerin güçlendirilmesini öncelikli bir görev kabul ettiklerini ifade eden Başkan Burkay, iş dünyasının hızla değişen bir dönüşüm sürecinde olduğunu, teknolojinin iş yapma biçimlerini köklü şekilde değiştirdiğini aktardı. Bu süreçte işletmelerin önemli fırsatlar ile büyük zorluklarla karşı karşıya kaldığını anımsatan Burkay, “KOBİ’lerin bilgiye erişimi, bu bilgiyi etkin kullanabilmeleri ve ihtiyaç duydukları alanlarda desteklenmeleri konusunda kamu ve sivil toplum kuruluşlarının rolü her zamankinden önemli hale geldi” dedi.

KOSGEB’İN DESTEK PROGRAMLARI

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, KOBİ’lerin ve kurumların dünyadaki yeni gelişmelere uyum sağlaması için dönüşümlere ihtiyaç duyduğunu belirtti. İbrahimcioğlu, 2024-2028 yıllarını kapsayan yeni bir strateji planı hazırlandığını, Türkiye’de 3,7 milyon KOBİ bulunduğunu ve bugüne kadar 1 milyon 350 bin KOBİ’ye 188 milyar TL destek sağlandığını açıkladı. Kadın girişimcilerin desteklenmesi hususunda da özel bir önem verdiklerini vurguladı.

KOSGEB’İN YENİ VİZYONU

KOSGEB, yeni vizyonu ile yalın, erişilebilir, dijital ve küresel bir kurum olmayı hedeflediklerini ifade eden İbrahimcioğlu, destekleri KOBİ’lerin ihtiyaçlarına uyumlu hale getirdiklerini belirtti. “Yeni sistemde girişimcilerin ihtiyaçlarını kendilerinin belirlemesini istiyoruz” diyen İbrahimcioğlu, KOBİ’lere sınırı ve büyüklüğü belli bir alışveriş sepeti sunduklarını aktardı.

KOBİ ZİYARETLERİ VE DESTEKLER

KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu, “Erişilebilirlik vizyonu çerçevesinde KOBİ’leri ayağına bekleyen değil, KOBİ’nin ayağına giden bir KOSGEB var” diyerek KOBİ’lere sürekli bilgi sağlamak için sahada çalıştıklarını dile getirdi. Saha uygulaması kapsamında 230 bin KOBİ’yi yerinde ziyaret ettiklerini sözlerine ekledi. İbrahimcioğlu, dijital altyapıları yapay zeka ile güçlendirerek hizmet kalitesini artırmayı hedeflediklerini gösterdi. Bursa iş dünyasının yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, soru-cevap bölümüyle sona erdi.