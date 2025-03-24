Btü Konuşmaları’nda İbrahim Gülmez’den Başarı Tüyoları

ÖĞRENCİLERİN FIRSATLARI DEĞERLENDİRMESİ GEREKİYOR

BTÜ Konuşmaları’nın son konuğu Haksan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Gülmez, Türkiye’nin sanayi potansiyelini öğrencilerin iyi değerlendirmesi gerektiğini ifade etti. “Başarı için hedefinizi belirleyerek, rekabet edecek yönlerinizi zenginleştirin” diyen Gülmez, Bursa Teknik Üniversitesi öğrencilerine önemli tavsiyelerde bulundu. Her çarşamba günü Mimar Sinan Yerleşkesi’nde düzenlenen BTÜ Konuşmaları programının 4. sezonunun 33. bölümünde yer alan İbrahim Gülmez, programa BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Rektör Yardımcıları ile öğretim üyeleri katıldı. Gülmez, “İş Dünyasında Tehditler ve Fırsatlar” temalı konuşmasında, sanayideki güncel gelişmeleri ve iş hayatında aranan mezun profiline değindi.

BURSA SANAYİSİ VE OTOMOTİV SEKTÖRÜ

Gülmez, Haksan Otomotiv’in BTÜ ile olan güçlü bağını belirtirken, mühendislik bölümlerinin varlığını sanayici için çok önemli bir unsur olarak vurguladı. Bursa’nın sanayi potansiyelinin yüksek olduğunu ve otomotiv sektöründeki öncülüğünü dile getiren İbrahim Gülmez, mühendislik öğrencilerinin sanayi ile ilişkilerini artırmaları gerektiğini söyledi. Bursa’daki otomotiv bulunurluğu ve sanayi gelişimini aktaran Gülmez, 1970’lerden itibaren otomotive yönelik yatırım ve çalışmaların hızlandığını, bu durumun şehri otomotiv üssü haline getirdiğini belirtti.

TEHDİTLER VE FIRSATLARIN YANINDA YAPAY ZEKANIN ROLÜ

Sanayi tehditlerine dikkat çeken Gülmez, “Günümüzdeki tehditlerden bir tanesi, üretimin ülke sınırları dışına çıkarak global firmaların ortaya çıkması. Örneğin Çin, yüksek üretim kapasitesine ulaşarak küresel düzeyde etkinliğini artırmış durumda. Türkiye’nin ise güçlü tedarik imkanları ve genç nüfusuyla bu durumu lehine çevirmesi mümkün” dedi. Gülmez, yapay zekanın gelişiminin endişeye yol açmaması gerektiğinin altını çizerek, “Yapay zeka planlama yapabilir ama insan faktörü üretim süreçlerinde hâlâ önemlidir” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin sorularını yanıtladığı bölümün ardından, program BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar’ın Gülmez’e plaket takdimiyle ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.