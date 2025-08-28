Bu Akşam Craiova-Başakşehir Maçı Var

MAÇIN DETAYLARI

Bu akşam, Craiova ile Başakşehir arasında dikkat çeken bir karşılaşma gerçekleşiyor. Futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği bu maçın yayın programı da belli oldu. Mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağını ve canlı yayın linkine ulaşıp ulaşamayacaklarını öğrenmek için okuyucularımız haberimize göz atabilir.

YAYIN BİLGİLERİ

UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme turundaki Uni. Craiova – Rams Başakşehir karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. TRT 1, Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Filbox 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallar üzerinden izlenebiliyor. Ayrıca, TRT 1, Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz yayın yapacak. Uni. Craiova – Rams Başakşehir mücadelesi, 28 Ağustos Perşembe günü saat 20:30’da başlayacak.

STADYUM VE SONUÇLAR

Karşılaşma, Romanya’daki Stadionul Ion Oblemenco Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Maçın bitimiyle beraber skor bilgileri güncellenerek duyurulacak. Bu önemli mücadelede her iki takımın performansı merakla bekleniyor.