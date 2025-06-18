Haberler

Bu Akşam Futbol Maçları Listesi

“Bu akşam hangi maçlar var?” sorusunu soran futbolseverler için, yayın saatleri ve mücadele edecek takımların ayrıntılı listesini oluşturduk. İşte 18 Haziran 2025 Çarşamba gününe dair tüm futbol programı…

MAÇ PROGRAMI

01:00 – Ulsan vs Mamelodi Sundowns (FiFA Kulüpler Dünya Kupası)
03:15 – Curaçao vs El Salvador (Concacaf Gold Cup)
04:00 – Monterrey vs Inter (FiFA Kulüpler Dünya Kupası)
05:30 – Kanada vs Honduras (Concacaf Gold Cup)
14:35 – Henan Songshan Longmen vs Shanghai Port (Çin Süper Ligi)
15:00 – Shenzhen FC vs Wuhan Three Towns (Çin Süper Ligi)
18:00 – Hollanda vs İspanya (UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası)
18:00 – Portekiz vs İngiltere (UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası)
18:30 – Slovenya vs Litvanya (FiBA Kadınlar EuroBasket)
19:00 – Manchester City vs Wydad (FiFA Kulüpler Dünya Kupası)
19:00 – Danimarka vs Finlandiya (UEFA U21 Avrupa Şampiyonası)
19:00 – Hollanda vs Ukrayna (UEFA U21 Avrupa Şampiyonası)
19:00 – Polonya vs Fransa (UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası)
20:00 – İsveç vs İtalya (UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası)
20:00 – Lilleström vs Asane (Norveç 1. Ligi)
20:00 – Ranheim vs Start (Norveç 1. Ligi)

ÖNEMLİ

Haberler

Ark Invest Hisselerini Azalttı

Cathie Wood'un yönettiği ARK Invest, Circle hisse fiyatında yaşanan düşüşe rağmen iki gün içinde yaklaşık 100 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi.
Haberler

Kütüphane Yıl Sonunda Bitecek

Yozgat İl Halk Kütüphanesi'nin inşaatında incelemelerde bulunan AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir, projeye ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.