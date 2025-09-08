TELEVİZYON DÜNYASINDA NELER OLACAK?

Yeni haftaya adım atarken, televizyon izleyicilerinin aklındaki en büyük sorulardan biri: “Bu akşam hangi diziler var?” 8 Eylül 2025 Pazartesi günü, Türkiye’nin öncü televizyon kanalları, birbirinden dikkat çekici dizi ve programlarla ekranlarda yerini alıyor. Dramdan komediye, aksiyondan yarışmalara ve nostaljiye kadar her türden içerik bu akşam yayın akışında mevcut. ATV, KANAL D, NOW TV (FOX TV), SHOW TV, STAR TV, TRT 1 ve TV8 gibi kanalların yayın programlarına göz atmak, akşam planı yapanlar için önemli bir konu.

İDDİALI YAYIN AKIŞLARI

İzleyiciler, 8 Eylül 2025 Pazartesi akşamı düzenlenecek dopdolu yayın akışıyla keyifli bir gece geçirecek. “Bu akşam hangi diziler var?” sorusu, haftanın ilk günü televizyon başında zaman değerlendirmek isteyenlerin en çok araştırdığı konulardan biri. Her kanal, farklı türde içeriklerle izleyicilerini ekrana çekmeyi hedefliyor. Aksiyon, komedi, drama ve yarışma programlarıyla dolu olan bu akış, her beğeniye hitap ediyor.

ATV VE DİĞER KANALLARDAKİ YAPIMLAR

ATV, gündüz kuşağında tanınmış programlarıyla, akşam saatlerinde ise içinde drama barındıran bir dizi ile karşımıza geliyor. Akşam kuşağında saat 20:00’de “Aile Saadeti” adlı yeni bölüm, aile bağları ve ilişkileri üzerine kurulu yapısıyla dikkat çekiyor. Kanal D, nostaljik ve günümüz yapımlarını harmanlayarak zengin bir yayın akışı sunuyor. 20:00’de “Uzak Şehir” dizisi, aşk ve geçmişle yüzleşme temalarını işliyor.

NOW TV (FOX TV) VE SHOW TV’DE NELER VAR?

NOW TV (FOX TV) sabah saatlerinde haber ve eğlence içerikleri sunarken, akşam saatlerinde komedi dizileri ve filmlerle izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşatıyor. 20:00’de “Recep İvedik 4” filmine yer veriyor. SHOW TV, aksiyon ve komediyi bir arada sunarak dikkatleri üzerine çekiyor. 20:00’de “Türkler Çıldırmış Olmalı 2: Mavi Vatan” adlı yapım izleyiciyle buluşuyor.

STAR TV, TRT 1 VE TV8’DEKİ YAYINLAR

Star TV, kadın programları ve romantik dizilerle dolu bir yayın akışına sahip. Ayrıca akşam saatlerinde yerli dizi tekrarları ile izleyicilere nostaljik bir deneyim sunuyor. TRT 1, hem eski hem de yenilikçi içerikler ile dikkat çekiyor. 20:00’de “On Üç Yaşam” adlı dizi ile duygusal bir yolculuğa çıkarıyor. TV8 ise, gün boyunca magazin ve yarışma programlarıyla göz önünde. Akşam saatlerinde saat 20:00’de, Türkiye’nin en sevilen yemek yarışmalarından biri olan “MasterChef Türkiye” yeni bölümüyle ekranlara geliyor.