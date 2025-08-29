Bu Akşam Vanspor – Bandırmaspor Maçı Var

VANSPOR İLE BANDIRMASPOR’UN KARŞILAŞMASI HEYECANLA BEKLENİYOR

Bu akşam Vanspor ile Bandırmaspor’un karşı karşıya geleceği mücadelede heyecanın doruk noktasına ulaşması bekleniyor. Karşılaşmanın yayın bilgileri de netleşti. Futbolseverler, müsabakanın hangi kanalda yayınlanacağını ve canlı yayın linkine nasıl ulaşabileceklerini haberimizde bulabilecek.

YAYIN BİLGİLERİ AÇIKLANDI

Trendyol 1. Lig’in heyecanla beklenen Vanspor – Bandırmaspor karşılaşması, futbolseverler tarafından Bein Sports 2 ve TRT Spor kanallarından canlı bir şekilde izlenebilecek. Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallardan ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın yapıyor. TRT Spor ise Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet aracılığıyla şifresiz olarak izlenebiliyor.

MAÇIN DETAYLARI

Vanspor ile Bandırmaspor arasındaki bu önemli mücadele 29 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek. Karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Mücadelenin ardından güncel skor bilgisi paylaşılacak. Trendyol 1. Lig’in dikkate değer karşılaşması Van’da yapılacak. Vanspor ile Bandırmaspor’un maçı, Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda düzenlenecek.