Bu Ay Yeni Gelişmeler Olabilir

TOPLANTIYLA İKİTARDAN AÇIKLAMALAR

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yoğun bir gündemle bir araya geldi. İmralı Heyeti’nin teröristbaşı Öcalan’ı ziyareti sonrasında iktidar cephesinden yapılacak açıklamalar merak konusu oldu.

YENİ GELİŞMELERİ BEKLEYİP GÖRECEĞİZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ‘Terörsüz Türkiye’ süreci ile ilgili olarak “Bu ay içerisinde yeni gelişmeler olabilir” dedi. Çelik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Terörsüz Türkiye sürecinin hayata geçtiğini hep beraber göreceğiz. Terörsüz Türkiye hedefi herkesin faydasına olacak. Bütün bu ziyaret trafiği terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak içindir. Silahların bırakılması dönüm noktası olacaktır.”

SIRRI SÜREYYA ÖNDER’İN SAĞLIK DURUMU

Çelik, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in geçirdiği rahatsızlıktan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Alanında uzman doktorların Önder’e gerekli müdahaleleri yaptığını, tedavi sürecinin büyük bir titizlikle devam ettiğini aktaran Çelik, “Sırrı Bey ile uzun zamandır tanışırız. Felsefe, sanat, siyaset konusunda uzun yıllardır sohbetlerimizin olduğu bir arkadaşımız. Onun rahatsızlığı, dokunduğu insanların, Türkiye’de toplumsal birliğimizin, kardeşliğin güçlenmesi açısından önemli bir yere sahip. Türkiye’nin ‘Terörsüz Türkiye’ hedefine ulaşması bakımından ortaya koyduğu kıymetli yaklaşım her zaman takdir edildi. Şimdiye kadar sanat, siyaset, düşünce alanında yapmış olduğu katkıların iz bıraktığı ortada. Sağlığına kavuşmasını tüm kalbimle diliyorum. Dostumuza acil şifalar diliyoruz.” şeklinde sözlerini sürdürdü.