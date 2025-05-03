Bu Dava Hakkında Tartışmalar Sürüyor

ÇETELERLE YAPILAN ANLAŞMALAR TARTIŞMALI

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele’nin çetelerle gizli anlaşmalar yaptığı yönündeki iddialar ülkede büyük bir tartışma başlattı. Barrio 18 çetesinin liderlerinden “Charli de IVU” takma adıyla bilinen Carlos Cartagena Lopez, El Faro gazetesine verdiği röportajda, Bukele’nin siyasi kariyerini bırakmadan önce çetelerle anlaşmalar yaptığını öne sürdü. Cartagena’ya göre, bu anlaşmalar 2014 yılında Bukele’nin San Salvador Belediye Başkanlığı döneminde başladı ve devlet başkanlığını kazanmasına kadar devam etti. “Unutmayın ki San Salvador’a hakim olan, her şeye hakim olur. O dönemde önemli olan belediye başkanlığıydı çünkü bu onu şu anda bulunduğu konuma taşıyacaktı.” ifadelerini kullandı.

BENZER SUÇLAMALAR VE DESTEK

MS-13 (Mara Salvatrucha) çetesinin lideri “El Crook” takma isimli Elmer Canales Rivera, El Faro’ya yapmış olduğu açıklamada Bukele’ye destek verdiklerini belirterek, benzer suçlamalarda bulundu. El Faro’nun Genel Yayın Yönetmeni Oscar Martinez ise El Pais gazetesine verdiği demecinde, “Çetelerin Bukele’yi nasıl önemli bir siyasetçiye dönüştürdüğünü anlatıyorlar. Bukele’nin çetelerle işbirliği olmadan iktidara yükselmesini anlamak mümkün değil.” değerlendirmesini yaptı.

HÜKÜMET İDDİALARI KABUL ETMİYOR

Barrio 18 çetesinin liderlerinden Cartagena’nın 21 Nisan 2022’de bir polis kontrol noktasında gözaltına alındıktan kısa bir süre sonra serbest bırakılması, ülkede daha fazla tartışmaya yol açtı. El Salvador basınının aktardığına göre, Bukele yönetimi, bu iddiaları kesin bir şekilde reddederek çetelerle herhangi bir gizli anlaşmanın yapılmadığını savunuyor. Bukele, 27 Mart 2022’de devlet başkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra çetelere karşı olağanüstü hal ilan etmişti. Bu süreçte gerçekleştirilen operasyonlarda 85 binden fazla kişi gözaltına alınmış, yerel basında yer alan haberlere göre, gözaltına alınanlardan 400’ü cezaevinde yaşamını yitirmişti.