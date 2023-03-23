Bu fotoğraflar ortalığı karıştırdı

Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Donald Trump ile ilgili fotoğraflar ortalığı karıştırdı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin eski başkanı Donald Trump hakkındaki iddianamenin bu hafta kabulü ve tutuklanması bekleniyor.

Trump ile ilgili karar açıklanmadan, sosyal medyada yapay zeka ile oluşturulmuş fotoğraflar yayınlandı.

Eski ABD Başkan Donald Trump, 2016 seçim kampanyası sırasında, daha önce ilişki yaşadığı Stormy Daniels’a kampanya kaynaklarından usülsüz şekilde sus payı vermekle suçlanıyor.

Trump hakkında iddianemeye onay verilirse, eski başkan gelecek hafta New York’taki adliye binasına getirilecek. Trump, geçen hafta sosyal medya hesabından “salı günü tutuklanacağım” demişti ama karar açıklanmadı.

Trump’ın mahkeme süreci devam ederken yapa zeka kullanılarak oluşturulmuş fotoğraflar sosyal medyada yayınlandı.

Sahte fotoğraflarda Trump tutuklanmaya direnip ve polisten kaçmaya çalışıyor.

Bazı kullanıcılar fotoğrafları gerçek sandı. Trump taraftarları ile diğer kullanıcılar arasında sert tartışmalar yaşandı.