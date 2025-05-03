Bu Hafta Dolar Ve Avro Yükseldi

HAFTALIK DÖVİZ KAZANÇLARI

Bu hafta dövizlerden dolar ve avro değer kazandı. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,81 kayıpla 9.167,58 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.058,16 ve en yüksek 9.464,53 puanı gördü. Aynı dönem içerisinde, Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 1,33 düşüşle 10.720,19 puana, hizmetler endeksi yüzde 2,07 kayıpla 9.510,14 puana, sanayi endeksi ise yüzde 2,33 azalışla 12.327,58 puana geriledi. Teknoloji endeksi ise yüzde 1,83 değer kaybıyla 19.349,20 puan oldu.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Borsa İstanbul’da en fazla prim yapan hisse senedi, yüzde 16,53 artışla Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ oldu. Bunu yüzde 10,51 ile Ral Yatırım Holding ve yüzde 7,34 ile Bakısöke Çimento Sanayi izledi. En çok değer kaybeden hisseler arasında ise yüzde 14,85 ile Oyak Çimento, yüzde 9,45 ile Borusan Boru Sanayi ve yüzde 9,27 ile Limak Doğu Anadolu Çimento yer aldı. Ayrıca, Borsa İstanbul’da işlem gören en değerli şirketler, 591 milyar 888 milyon lirayla ASELSAN, 433 milyar 860 milyon lirayla Garanti BBVA ve 403 milyar 995 milyon lirayla Türk Hava Yolları olarak sıralandı.

DÖVİZ VE ALTIN FİYATLARI

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 0,37 düşüşle 4.040 liraya geriledi, cumhuriyet altını ise yüzde 0,36 değer kaybıyla 27.320 liraya düştü. Doların satış fiyatı, yüzde 0,34 artış göstererek 38,5550 lira oldu. Avronun satış fiyatı ise yüzde 0,36 artışla 43,8730 lira oldu. İngiliz sterlinin satış fiyatı geçen hafta 51,2300 lirayken, bu hafta yüzde 0,47 artışla 51,4700 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya göre yüzde 0,93 artarak 46,7700 liradan alıcı buldu.