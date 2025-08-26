Bu Hafta Rüzgar Sürecek. Hava Açık Geçecek

HAFTANIN HAVA DURUMU

Bu hafta yurdun kuzeybatı kesimlerinde rüzgar etkisini gösterecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurt genelindeki hava durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, sıcaklıkların yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında, zaman zaman altında seyredeceğini aktardı. Yurdun büyük kısmında hafta boyunca yağış beklenmediğini dile getiren Tekin, “Hava az bulutlu ve açık geçecek, dar alanda yağışları göreceğiz. Yarın Rize, Artvin çevreleri ile Ordu ve Giresun’un iç kesimlerinde yağış göreceğiz. Hatay’ın kıyı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görmek mümkün olacak.” ifadesini kullandı.

YAĞIŞLARIN YERİ VE ZAMANI

Perşembe ve Cuma günü ise Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Osmaniye ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde yağışların görülmesi bekleniyor. Tekin, “Hafta sonu ise ülkemizin büyük bir bölümünde yağış beklemiyoruz. Hava az bulutlu ve açık geçecek.” şeklinde konuştu. Ayrıca, yarın ve Perşembe günü yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden rüzgarın kuvvetli eseceğini bildirdi. “Özellikle Batı Karadeniz, Marmara ve Ege kıyılarında rüzgarın şiddeti 60 kilometreye kadar çıkabilir. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını istemekteyiz.” dedi.

RÜZGAR UYARISI VE SICAKLIK

Yarın akşam saatlerinde özellikle Zonguldak ve Bartın kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğudan rüzgarın kuvvetli olacağının altını çizen Tekin, denizcileri fırtınaya karşı uyardı. Üç büyükşehirde yağış beklenmediğini söyleyen Tekin, sıcaklıkların Ankara’da 30 ila 32, İstanbul’da 28 ila 30 ve İzmir’de 33 ila 35 derece arasında olacağını belirtti.