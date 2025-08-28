Bu Hafta Şifresiz Maçlar Yayınlanacak!

TRT SPOR’UN ŞİFRESİZ YAYIN PROGRAMI

TRT Spor, her hafta şifresiz olarak sunduğu maçlarla futbolseverleri ekran başına çekiyor. 29-31 Ağustos tarihleri arasında hangi maçların şifresiz olarak yayınlanacağı merak ediliyor. Bu hafta TFF 1. Lig’de toplam 7 karşılaşma TRT Spor’un ekranlarında gelecek. Futbolseverler bu şifresiz yayınlarla ilgili aramalarını artırdı.

29 AĞUSTOS CUMA GÜNÜ YAYINLANACAK MAÇLAR

Şifresiz yayınlanacak olan maçlar arasında 29 Ağustos Cuma günü, saat 19:00’da Van Spor FK ile Bandırmaspor, 21:30’da ise Sarıyer ile Erzurumspor FK karşı karşıya gelecek. Bu heyecan verici maçlar futbolseverlerin beğenisine sunulacak.

30 AĞUSTOS CUMARTESİ GÜNÜ YAYINLANACAK MAÇLAR

30 Ağustos Cumartesi günü yayınlanacak olan karşılaşmalar ise 19:00’da Sakaryaspor ile Boluspor, saat 21:30’da Manisa FK ile Iğdır FK arasında oynanacak. Bu maçların da geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edilmesi bekleniyor.

31 AĞUSTOS PAZAR GÜNÜ YAYINLANACAK MAÇLAR

31 Ağustos Pazar günü ise 16:30’da Keçiörengücü ile Çorum FK, 19:00’da Pendikspor ile Sivasspor ve 21:30’da Adana Demirspor ile Amed SK karşılaşacak. Bu üç müsabaka, futbolseverler için oldukça önemli anlara sahne olacak.