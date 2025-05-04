Bu Hafta TBMM’de 112 İhbar Cezaları Artırılacak

GENEL KURUL ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR

Bu hafta TBMM’de Genel Kurul ve komisyon faaliyetleri salı günü başlayacak. Genel Kurulda, 112’yi meşgul edenlere yönelik yaptırımları artıran ‘Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ üzerine müzakerelere geçilecek. Bu teklif doğrultusunda; 112 Acil Çağrı Merkezini kasıtlı olarak meşgul edenler, görevlilerle konuşup ısrarla çağrı bırakanlara uygulanan idari para cezası 250 liradan 1500 liraya çıkarılacak.

İHALELERDE CİDDİ CEZALAR

Ayrıca, Acil Çağrı Merkezine yapılan asılsız ihbarların, olay yerine giden ekiplerce tutanağa geçirilmesi durumunda 15 bin lira idari para cezası uygulanacak. Bunun yanında, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen hizmetler çerçevesinde elde edilen gelirler “özel gelir” olarak belirlenecek ve bu gelirler bakanlığın bütçesi içinde kullanılacak. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) uzman ve uzman yardımcılarının ise, Devlet Memurları Kanunu’nun ek 41’inci maddesi çerçevesinde istihdamı sağlanacak.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, 2021 ve 2022 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarını incelemeye devam edecek. Komisyon, salı günü Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV AŞ yetkilileri ile görüşecek. Çarşamba günü ise Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık AŞ yetkilileri dinlenecek. Perşembe günü ise Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ ile Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ yetkilileri ile toplantı yapılacak.

PLANA GÖRE KOMİSYON TOPLANTILARI

Diğer yandan, Plan ve Bütçe Komisyonu, salı günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faaliyetlerini görüşmek amacıyla bir araya gelecek. Aynı gün Anayasa ve Adalet Komisyonlarından oluşan Karma Komisyon, Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) atamak için 5 üye adayını belirlemek üzere toplanacak. Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti grubunun TBMM Başkanlığına sunmuş olduğu “Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ni çarşamba günü ele alacak.

DİJİTAL MECRALAR ÜZERİNE TOPLANTI YAPILACAK

Aynı gün Kartalkaya’daki bir otelde meydana gelen yangını araştırmak üzere kurulan Komisyon, Bolu Belediyesi yetkililerini dinleyecek. Perşembe günü ise Dijital Mecralar Komisyonu, Google algoritma değişiklikleri ve sonuçlarını incelemek amacıyla toplanacak. Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanı sıra salı ve çarşamba günleri, TBMM’de grup toplantıları düzenlenecek. Siyasi partilerin grup başkan vekilleri de gündemdeki konular üzerine basın toplantıları yapacak.