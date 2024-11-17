“Bu Hafta Ücretsiz Oyun: Beholder”

EPIC GAMES STORE BEHOLDER’LA ÜCRETSİZ OYUN KAMPANYASI DÜZENLİYOR

Epic Games Store, kullanıcılarına ücretsiz oyun kampanyalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. 21 Kasım ile 28 Kasım tarihleri arasında platformda ücretsiz olarak sunulacak oyun belli oldu. Bu dönem, tek oyunculu bir macera oyunu olan Beholder, kullanıcılara sunulacak. Beholder, distopik bir dünyada geçen ve oyuncuları zor seçimlerle karşı karşıya bırakan bir yapım olarak dikkat çekiyor.

BEHOLDER OYUNUNUN TEMELİ VE OYUNCU ETKİSİ

Oyuncular, totaliter bir hükümetin egemen olduğu bir ülkede apartman yöneticisi rolünü üstleniyor. Görevleri, kiracılarının davranışlarını ve hareketlerini gözetlemek, hükümetin talepleri doğrultusunda ihbarlarda bulunmak. Ancak her seçim, oyuncunun hikayeye etkisi olacak şekilde şekilleniyor ve farklı sonlarla karşılaşmak mümkün hale geliyor. Oyun, oyunculara etik sorular ve zorlu seçimler sunarak, sadece strateji değil aynı zamanda insan hakları ve özgürlükler üzerine derin düşünmeye teşvik ediyor.

GRAFİK TARZI VE OYUN DENEYİMİ

Beholder’ın en dikkat çeken özelliklerinden biri, hikayenin oyuncunun yaptığı seçimlerle şekillenmesi ve birden fazla son sunması. Bu özellik, her yeni oyun deneyiminin farklı bir hikaye oluşturmasını sağlıyor. Oyunun grafik tarzı ise minimal ve karanlık bir atmosferle distopik dünyayı başarılı bir şekilde yansıtıyor. Yüksek çözünürlüklü 2D tasarımı, Beholder’ın kasvetli dünyasında gezinen oyunculara derin bir atmosfer sunuyor. Ayrıca, karakterlerin diyalogları ve oyun içindeki seçimler, oyunun ilerleyişini doğrudan etkileyerek daha etkileşimli bir deneyim sağlamaktadır.

KAÇIRILMAYACAK BİR FIRSAT

Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyunlarla kullanıcılarının ilgisini çekmeye devam ediyor. 21 Kasım ile 28 Kasım tarihleri arasında Beholder’ı ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilir, bu ilginç ve düşündürücü maceraya katılabilirsiniz. Oyunun kalitesi ve sunduğu derinlik dikkate alındığında, özellikle hikaye tabanlı oyunları sevenler için kaçırılmayacak bir fırsat oluşturuyor.