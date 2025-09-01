“Bu kadro şampiyonluk için yetersiz!”

MAÇ SONUCUNU DEĞERLENDİRME

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Corendon Alanyaspor’a 2-0 yenildi. Siyah-beyazlıların efsane oyuncularından Metin Tekin, HT Spor’da yayınlanan “Oyun Aklı” programında bu karşılaşmayı değerlendirdi. Tekin, Beşiktaş’ın kadrosunun şampiyonluk için yeterli olmadığını belirtti. “Tamam, şampiyonluk kadrosu değil kabul ediyorum ama rakibinize göre yine önde kalıyorsunuz” dedi.

KADRO GÜÇLÜLÜĞÜ ÜZERİNE YORUM

Tekin, Beşiktaş’ı kadro açısından daha güçlü görmesine rağmen, bu maçta Alanya karşısında oyunun kontrolünün Beşiktaş’ta olması gerektiğini ifade etti. “Kadroya baktığınızda daha güçlü tarafsınız. Beşiktaş beraberliği de yakalayabilirdi ama Alanya ile oynuyorsa oyunun kontrolü onda olmalı” şeklinde konuştu. Bu durumda her iki takım arasında bir eşitlik sağlanmaması gerektiğinin altını çizdi. Maçın sonunda Beşiktaş’ın, “hiçbir skor bulamadan” 2-0 kaybettiğini vurguladı.

TEKNİK DİREKTÖRE YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Tekin, teknik direktör Sergen Yalçın’a yönelik eleştirilerin bu maç için haksız olduğunu belirtti. Ancak, sezonun genel durumu hakkında düşüncelerini paylaşarak, problemin daha geniş bir çerçevede ele alınması gerektiğini belirtti. “Sezonun genel gidişatına dikkat çekmek gerekiyor” diyerek, mevcut durumun sadece bu maçla sınırlı kalmadığını dile getirdi.