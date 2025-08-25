Bu Millet Asla Eyvallah Değil

MECLİS BAŞKANI KURTULMUŞ’TAN ANLAMLI MESAJLAR

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar’da düzenlenen 103’üncü Büyük Taarruz yıl dönümü etkinliklerinde önemli açıklamalar yaptı. Kurtulmuş, “Altın tasma bu milletin boynuna tarih boyunca vurulmamıştır ve asla kıyamete kadar vurulmayacaktır. Bu millet Allah’tan başka kimsenin önünde diz çöküp eğilmez. Bu millet hiçbir emperyalist gücün önünde ‘eyvallah’ demez” şeklinde ifadeler kullandı. Törenler Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki Atatürk Evi’nden start aldı. Kurtulmuş, etkinliğin başlangıcında Atatürk Evi’ni ziyaret etti ve ardından atlı birliklerin Büyük Taarruz Karargahı’ndan İzmir’e uğurlanışı için kortej yürüyüşünü başlattı. Yürüyüş sonrası Şuhut Stadyumu’na geçerek protokol üyeleri ile etkinliklere katıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu ve 41’inci Komando Tugay Komutanlığı Birlikleri Komando Andını böylece seslendirdi.

TÜRK TARİHİ VE MÜCADELE ANLAYIŞI

Kurtulmuş, 26 Ağustos’un Türk tarihi açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, “Tarihi sadece kitaplarda, geçmişteki olayları bize anlatan bir vaka olarak önümüze koymuyoruz. Tarihin altın harflerle dolu her sayfasını yeniden milli şuurumuzun, milli birliğimizin pekişmesi için bir vesile olarak kabul ediyor ve bu şekilde tebrik ediyor ve kutluyoruz. Bu millet büyük bir millettir. Bu millet en zor şartlarda bile yeniden ayağa kalkmasını başarmış bir millettir” dedi. 103 yıl önceki zor koşullara atıfta bulunan Kurtulmuş, o günlerdeki milli mücadele ruhunu hatırlatarak, “Elde avuçta yok, imparatorluk dağılmış, ülke fakruzaruret içerisinde, dört bir taraf emperyalistler tarafından işgal edilmiş. Böyle bir ortama rağmen bu millet bir araya geldi ve büyük bir kurtuluş mücadelesi verdi. Bu fedakarlık bu millete en zor şartlarda kahramanlık destanları yazdırmıştır” sözlerini kullandı.

FILISTİN VE ZULÜMLE MÜCADELE

Numan Kurtulmuş, Türk milletinin dünyanın her tarafında zulme karşı duyarlı olduğunu ifade ederek, “Dünyanın neresinde zalim varsa ona haddini bildirmek için bütün gücünü ortaya koyar. Bu vahşete, soykırıma asla ‘eyvallah’ etmiyoruz. Inşallah Filistin’de yaşanan bu zulümleri durdurmak, bu katliamları engellemek bu milletin boynunun borcudur” dedi. Kurtulmuş, Filistin meselesinin Türk milleti için milli bir konu olduğunu ve ortak bir mesele olarak görüldüğünü belirtti. Gazze’de halkın geleceğine duyduğu inancı dile getirerek, “Filistinli Müslüman kardeşlerimiz de inşallah en yakın zamanda zafer bayramlarını kutlar” dedi. Ayrıca, İsrail’in saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilere Allah’tan rahmet diledi ve zulme karşı durmaya devam edeceklerini söyledi.

GÖSTERİVE DENGEYEN BİR NOT

Kurtulmuş’un konuşmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu tarafından ‘Bir Anadolu Masalı Kahramanlık Destanı’ isimli gösterim gerçekleştirildi. Program bu etkinliğin ardından sona erdi.