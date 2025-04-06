bu-numara-servet-getirdi

GÜNÜMÜZDE CEP TELEFONLARINA OLAN İLGİ

Günümüzde cep telefonları, iletişimin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bu alandaki özel rakam dizilimlerine sahip numaralar, giderek daha fazla dikkat çekiyor. Özellikle akılda kalıcı ve dikkat çekici seri numaralar, kullanıcıların tercihleri arasında ön plana çıkıyor. Son zamanlarda, bu tarz bir cep telefonu numarası açık artırmaya çıkarıldı ve rekor bir fiyata satıldı.

DUBAİ’DEKİ ÖZEL SIM KART

Dubai, yine oldukça sıra dışı bir telefon numarasına ev sahipliği yaptı. Ultra zenginlerin ilgisini çeken bu özel SIM kart, rakamların peş peşe ve tekrar eden dizilimiyle dikkatleri üzerine çekiyor. 0587777777 şeklindeki numara, yalnızca görsel uyumu ve akılda kalıcılığıyla değil, aynı zamanda bir statü simgesi olmasıyla da tercih ediliyor.

REKOR SATIŞ FİYATI

Açık artırmada özel rakam dizilimine sahip cep telefonu numarası, tam 871 bin dolara, yani yaklaşık 33 milyon TL’ye alıcı buldu. Böylece bu satış, dünyanın en pahalı cep telefonu numaralarından biri olma unvanını kazandı.