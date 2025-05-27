“Bu Oyun Ayıptır, Oyuncular Utanmalı”

MAÇ HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRME

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Fenerbahçe, Hatayspor’a konuk oldu ve mücadeleyi 4-2 kaybetti. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan İlker Yağcıoğlu, bu karşılaşmayı “ayıp” olarak nitelendirdi. “Futbolcu kardeşlerimizin utanma duygusu varsa bu maçtan utanırlar. 10 kişi kalmış olsanız bile 1-0 öne geçtiğiniz bir maçta küme düşmesi haftalar öncesinden kesinleşmiş bir takımdan 4 gol yemezsiniz” diye konuştu.

YÖNETİM ÜZERİNE ELEŞTİRİLER

Yağcıoğlu, Jose Mourinho hakkında daha önceki söylemlerini tekrar etmek istemediğini belirtti ve “Bu oyun onun eseri. ‘At sahibine göre kişner’ lafı burada geçerli. Takımı sen motive edeceksin” açıklamasında bulundu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a çağrıda bulunan Yağcıoğlu, Mourinho ile devam edilmemesi gerektiğini savundu: “Sayın başkana sesleniyorum; eğer eylüldeki kongrede kazanmak istiyorsa Mourinho’yla yola devam etmemesi lazım. Ederse hiç şansı kalmaz.”

KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK İHTİYACI

İlker Yağcıoğlu, takımda köklü değişiklikler yapılması gerektiğinin altını çizdi. “Hocayla bir an önce yolları ayırın, futbolcuların da yarısını gönderin” diyen yorumcu, Ali Koç’un sosyal medyada ve taraftar arasında yeterince destek görmediğini ifade etti. “Yönetim de güven tazelemek zorunda” vurgusunu yaptı.