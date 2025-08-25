Bu Sezon 36 Takımla Başlayacak

YENİ FORMATIN DETAYLARI

Bu sezon itibarıyla 36 takımlı yeni format devreye giriyor. Galatasaray, farklı torbalardan gelecek 8 rakiple eşleşecek. Sarı-kırmızılılar, her torbadan bir takım ile evinde RAMS Park’ta ve bir takım ile deplasmanda karşılaşacak. Peki, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki olası rakipleri hangileri? Şu ana kadar gruplarda yer alacağı kesinleşen 29 takım bulunuyor. Kalan 7 takım, 27 Ağustos’ta tamamlanacak play-off’lar sonucunda netleşecek.

GALATASARAY’IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Galatasaray’ın karşılaşabileceği büyük kulüpler arasında şu takımlar yer alıyor: İngiltere’den Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham ve Newcastle United. İspanya’dan Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Athletic Club ve Villarreal. İtalya’dan Napoli, Inter, Atalanta ve Juventus. Almanya’dan Bayern Münih, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund ve Eintracht Frankfurt. Fransa’dan Paris Saint-Germain, Marsilya ve Monaco. Hollanda ve Belçika’dan PSV, Ajax ve Union Saint-Gilloise. Diğer takımlar arasında ise Sporting, Slavia Prag ve Olympiacos bulunuyor.

MAÇ TAKVİMİ

Maç takvimi şöyle planlanmış: 1. Hafta: 16-18 Eylül 2025, 2. Hafta: 30 Eylül-1 Ekim 2025, 3. Hafta: 21-22 Ekim 2025, 4. Hafta: 4-5 Kasım 2025, 5. Hafta: 25-26 Kasım 2025, 6. Hafta: 9-10 Aralık 2025, 7. Hafta: 20-21 Ocak 2026 ve 8. Hafta: 28 Ocak 2026. Lig aşamasının ardından şu tarihlerde eleme turları oynanacak: Play-off’lar: 17/18 & 24/25 Şubat 2026, Son 16: 10/11 & 17/18 Mart 2026, Çeyrek final: 7/8 & 14/15 Nisan 2026, Yarı final: 28/29 Nisan & 5/6 Mayıs 2026 ve Final: 30 Mayıs 2026 – Budapeşte, Puskas Arena.

BUDAPEŞTE’DE FİNAL HEYECANI

Bu sezonun finali, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de yer alan 67.215 kişilik Puskas Arena’da oynanacak.