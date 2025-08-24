“Bu Tamamen Saçmalık.” Analitik Kimyager Perdita Barran, Bir Meslektaşı Ona Parkinson Hastalığını Koklayabildiğini İddia Eden İskoç Kadından Bahsettiğinde Böyle Düşünmüştü

ANALİZ

Bu metin, Parkinson hastalığını koklama yeteneğine sahip Joy Milne’in hikayesini ve bu yeteneğin bilimsel araştırmalara nasıl zemin hazırladığını anlatıyor. Metinde, Milne’in Parkinson’u nasıl tespit ettiğine dair araştırmalar, insan vücudunun yaydığı kokuların hastalıklar üzerindeki etkisi ve bilim insanlarının bu bilgiyi nasıl kullanabileceği hakkında önemli bilgilerin yanı sıra gelecekte hastalıkları koklayarak teşhis etmek üzere yapılan çalışmalar da yer alıyor. Metinde yer alan tıbbi tanımlar, araştırmacıların kullandığı bilimsel terimler ve olayların gelişimi, metnin güçlendirilmesine yardımcı oluyor.

Bunun dışında, değişik hastalıkların kendilerine özgü kokuları hakkında veriler sunuluyor. İnsanların koku alma yeteneğinin yanı sıra, köpeklerin bu alandaki olağanüstü yeteneklerine de vurgu yapılıyor. Metin, genel olarak sağlık, bilim ve tıbbi araştırmaların geleceği üzerine kapsamlı bir bakış açısı sunuyor.

Metnin özgün halini aşağıda bulabilirsiniz.

İLK BELİRTİLERİNİ KOKLAYARAK TESPİT ETTİ

Analitik kimyager Perdita Barran, bir meslektaşının Parkinson hastalığını koklayabileceği iddiasında bulunan 74 yaşındaki emekli hemşire Joy Milne’den bahsetmesi üzerine başlangıçta bu durumu “Tamamen saçmalık” olarak değerlendirdi. Barran, “Muhtemelen yaşlı insanların kokusunu alıyor; Parkinson belirtilerini fark edip ikisini ilişkilendiriyor” diye düşündüğünü hatırlıyor. 2012 yılında Edinburgh Üniversitesi’nde yapılan bir etkinlikte Milne, kocası Les’in Parkinson hastalığına sahip olduğunu belirttiğinde, kocası miskimsi kokmaya başladığında bu yeteneğini keşfettiğini iletti. Les’e Parkinson teşhisi konulmuştu. Bu durumu fark ettikten sonra, Perth’te Parkinson hastalarının katıldığı bir toplantıya gidince tüm hastaların aynı miskimsi kokuyu yaydığını anladı. Barran, “Biz de bunun doğru olup olmadığını test etmeye karar verdik” diyor.

Kısa süre sonra Kunath, Barran ve ekipleri Milne’ye toplamda 12 tişört koklattı. Altı tişört Parkinson hastaları tarafından, diğer altısı ise sağlıklı kişiler tarafından giyilmişti. Milne, tüm Parkinson hastalarını doğru bir şekilde ayırt etmeyi başardı. Ayrıca, bir kişiyi daha Parkinson hastası olarak işaretledi ve bu kişiye bir yıldan kısa süre sonra gerçekten teşhis konuldu. Barran, “Hastalığı tıpkı kocasında olduğu gibi önceden teşhis etti.” diyerek bu durumu “inanılmaz” diye tanımlıyor. 2015 yılında Milne’in hikâyesi uluslararası düzeyde manşetlere çıktı. Aslında Milne’in yeteneği insan bedeninin yaydığı farklı kokuların hastalık belirtileri ile bağlantılı olduğu gerçeğini ortaya koyuyor.

KOKULAR VE HASTALIKLARIN BAĞLANTISI

Yeni bir koku, bedende bir değişim ya da hastalığın işareti olabiliyor. Bilim insanları, Parkinson’dan beyin hasarına ve kanser gibi hastalıklara kadar geniş bir yelpazede tanıyı hızlandırabilecek kokuya dayalı biyomarkerleri keşfetmeye çalışıyor. RealNose.ai’nin kurucularından fizikçi Andreas Mershin, “İnsanlar ölüyor ve biz prostat kanseri teşhisi koymak için insanların popolarına iğne batırıyoruz. Oysa işaret zaten dışarıda ve köpekler tarafından algılanabilir durumda” diyor. Şirket, hastalıkları kokyla belirleyebilen bir yapay burun geliştiriyor.

Az sayıda insan, hastalıkların erken dönemlerinde ortaya çıkan kimyasal kokuları ayırt edebilecek kadar hassas bir koku alma duyusuna sahip oluyor. Joy Milne, işte o azınlık içindeydi ve kalıtsal hiperosmi, yani sıradan bir insandan çok daha gelişmiş bir koku alma yeteneğine sahipti. Bazı hastalıklar, güçlü ve kendine özgü kokular yayabiliyor. Örneğin, hipoglisemi olan diyabetiklerin nefesleri ya da ciltleri, kan dolaşımında biriken meyvemsi kokuya sahip ketonlar dolayısıyla “çürük elma” gibi kokuyor. Ayrıca, karaciğer rahatsızlığı olan kişiler nefeslerinden ya da idrarlarından küflü ve kükürtlü bir koku yayabiliyor.

KÖPEKLERİN DİĞER HASTALIKLARA KOKUYLA YARDIMCI OLMASI

Köpeklerin koku alma yeteneği, insanlarınkinden 100 bin kat daha güçlü. Araştırmacılar, köpekleri akciğer, meme, yumurtalık, mesane ve prostat kanserini koklayarak ayırt etmeleri için eğitiyor. Prostat kanseri üzerine bir çalışmada köpekler, idrar örneklerinde hastalığı yüzde 99 oranında tespit ettiler. Ayrıca köpekler Parkinson, diyabet, epilepsi nöbeti ve sıtmayı da kokla ayırt edebiliyor. Ancak her köpek bu işe uygun değil ve eğitim süreci uzun zaman alıyor. Bu sebepten dolayı, bilim insanları köpeklerin olağanüstü koku alma yeteneğini laboratuvar ortamında yeniden üretmeyi hedefliyor.

Barran, Parkinson hastalarının derisinden üretilen sebumu gaz kromatografisi-kütle spektrometrisi yöntemiyle analiz ediyor. Gıda, içecek ve parfüm sektöründe yaygın olarak kullanılan bu yöntem, bileşikleri ayrıştırarak hangi moleküllerin bulunduğunu tespit ediyor. Barran, insan cildinde bulunan 25 bin bileşiğin yaklaşık 3 bininin Parkinson hastalarında farklı yapıda olduğunu söylüyor.

PARANOİA VE HASTALIKLAR

Barran “Bulduğumuz şey şu: Parkinson hastalarında hücrelerin uzun zincirli yağ asitlerini mitokondriye taşıma yeteneği bozulmuş durumda” dedi ve ekledi: “Dolayısıyla bu yağların daha fazlası vücutta dolaşıyor ve bir kısmı da deriden atılıyor. İşte biz bunu ölçüyoruz.” Ekip şu an Parkinson’u erken aşamada belirleyebilecek basit bir deri testi geliştirme aşamasında. Şuanda hastalar genelde titreme ve benzeri belirtiler göstererek nöroloğa yönlendiriliyor ve teşhis süreci yıllar alabiliyor.

Barran, “Biz çok hızlı, invazif olmayan bir test istiyoruz. Böylece hastalar doğru şekilde yönlendirilecek ve nörolog ‘evet’ ya da ‘hayır’ diyebilecek” diye açıklıyor. Peki, hastalıklar neden vücut kokumuzu değiştiriyor? Uçucu organik bileşikler (VOC) bu değişimin temeli.

MİTOKONDRİLERİN ROLÜ

Metabolizma, hayatta kalmak için sürekli yiyecek ve içecekleri enerjiye dönüştürmemiz gerektiğinden ortaya çıkıyor. Bu işlem hücrelerimizdeki mitokondrilerde gerçekleşiyor. Kimyasal tepkimeler, metabolit adı verilen moleküller üretiyor ve bunlardan bazıları uçucu özellikler taşıyor. Philadelphia’daki Monell Kimyasal Duyular Merkezi’nden kimyasal ekoloji uzmanı Bruce Kimball, “Eğer enfekteyseniz, hastalığınız ya da yaralanmanız varsa, bunun metabolizmanız üzerinde bir etkisi olması mantıklıdır” diyerek ekliyor: “Metabolizmada meydana gelen değişim, vücudunuzun farklı bölgelerindeki metabolit dağılımına yansır.”

Buna göre hastalık, üretilen VOC’leri değiştiriyor ve vücut kokusu parmak izimizi değiştiriyor. “Pek çok viral ve bakteriyel enfeksiyona, pankreas kanserine ve kuduz vakalarına baktık. Liste oldukça uzun” diyor Kimball. “Sağlıklı durumlarla karşılaştırıldığında, ayırt edemediğimiz bir hastalık durumu neredeyse hiç olmadı. Bu oldukça tipik.” Ancak çoğu VOC değişikliği insan burnunun algılayamayacağı kadar ince. İşte bu yüzden köpekler ya da koku algılayan tıbbi cihazlar, gelecekte tespit edilmesi zor hastalıkların teşhisinde yardımcı olabilir.

YENİ TESTLER VE GELECEK

Kimball, temaslı spor yapan çocuklarda beyin hasar