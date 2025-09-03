‘Bu Ülkenin Kaderini Terör Örgütleri Değil, Aziz Milletimiz Yazacak.’

PARTİ TOPLANTISINDA TARİHİ VURGULAR

Ak Parti Genel Sekteri Eyyüp Kadir İnan, partisinin ‘Türkiye Buluşmaları’ programı çerçevesinde Van’da sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve AK Parti il ve ilçe teşkilatları ile bir araya geldi. Programda, AK Parti İstanbul Milletvekili Büşra Paker, Van milletvekilleri Kayhan Türkmenoğlu ve Burhan Kayatürk, AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas ve partililerin hazır bulunduğu bir ortamda konuşan İnan, “Bu topraklar, tarih boyunca türlü imtihanlardan geçti. Terörün karanlık yüzüyle en çok bu coğrafya karşı karşıya kaldı. Son dönemde ülkemizde yeni bir sürece girdik. Türkiye’nin istikbal yürüyüşünde bir dönüm noktasını temsil eden bu hayırlı sürece katkı veren herkes ismini tarihe yazdıracaktır. Ama böylesine önemli bir konuyu gündem dışı konularla yokuşa sürmenin vebali çok ağır olacaktır. Her kim siyasi çıkarları uğuruna bunu yaparsa açık söylüyorum; ne bu millet onun yüzüne bakar, ne de gelecek nesiller onu affeder. Bakın biz burada çok hassas bir süreç yönetiyoruz. Biz Türk’üyle, Kürt’üyle, Arap’ıyla 86 milyonun emanetini taşıyoruz ve o emanete iğne ucu kadar dahi olsa leke bulaştırmamaya gayret ediyoruz. Bugün komşu sınırlarımızda dersliklerde oturması gereken çocukların eline silah verip savaşın ortasına bırakanlar, aynısını Van’da yapamıyorlarsa, bu da Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü duruşu ve dirayeti sayesindedir.” dedi.

HÜKÜMET İRADESİNE VURGU

Milletin iradesinin hiçbir karanlık odak ve taşeron örgüt tarafından teslim alınamayacağını söyleyen AK Parti Genel Sekreteri İnan, “Terör örgütlerinin yok etmeye çalıştığı kardeşlik ruhu, Van’ın sokaklarında dimdik ayaktadır. Ben bir Kürt kardeşiniz olarak söylüyorum. İnsanlar Kürt’üm, Alevi’yim demekten korkarlardı. İnsanlar ben dindarım demekten korkarlardı. İnsanlar kıyafetlerinden dolayı ötekileştirilirdi. Şimdi burada altını çizerek söylemek istiyorum; Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin Türkiye’si özgür bir Türkiye’dir. Bugün herkes büyük bir özgüven içerisinde. Korkmadan, çekinmeden; istediği kıyafeti giyebilen, başörtüsünü takabilen, üniversiteye gidebilen, devlet memuru olabilen, düşüncesini, ırkını, inancını rahatça ifade edebilen, bana öteki muamelesi yapamazsın diyen, bütün dünyaya meydan okuyan bir Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan sayesinde artık var.” ifadelerini kullandı. İnan, huzurlu ve güvenli bir ortamda Van’ın, doğal ve kültürel güzellikleri ile anılacağını, şehitlerin hatırasını yaşatan bir anlayışla, gençlere umut olma çabalarının sürdüğünü dile getirdi.

MUHALEFETİ ELEŞTİRMEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i eleştiren İnan, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bizim icraatlarımızı, bizim çalışmalarımızı yakından takip etmeye devam etsin. Kendisi, suça bulaşmış kişilerce rehin alınmış biçimde genel başkanlık koltuğunda oturuyor. CHP Genel Merkezi onun tutsak olduğu bir bina. Odasından dışarı adım atarken izin almak zorunda. Özgür Özel, gittiği şehirlere yargı mensuplarına, kamu görevlilerine tehdit etmek için gidiyor. Biz şehirlerimizde gönül köprüleri kurmaya giderken, Özgür Özel leke saçıyor ve kirletiyor. CHP Genel Başkanı artık siyasetin değil, hızla psikiyatri biliminin konusu haline gelmektedir.” dedi. İnan, CHP’nin rantçı bir anlayışın etkisi altında olduğunu ve 2028’deki Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerini kazanacaklarını vurguladı. İnan, Van’daki ziyaretlerinin ardından organize sanayi bölgesinde de incelemelerde bulunacak ve akşam saatlerinde gençlerle buluşacak.