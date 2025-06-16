Bu Yaz Bursa Şeftalisi Pahalı Olacak

YÜKSEK FİYATLARLA KARŞILAŞILACAK

Geçen yıl dalında 18-20 lira seviyelerinden satılan Bursa şeftalisinin bu yaz daha yüksek fiyatlarla tüketilmesi bekleniyor. Şu anda hasadına 15 gün kalan ve dalında kilosu 50 liradan tüccarlar tarafından alınan Bursa şeftalisinin yaz aylarında pazar ve marketlerde en az 100 lira olması öngörülüyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bu yıl için bitkisel üretim tahminine göre şeftali üretiminde yüzde 32, nektarin veriminde ise yüzde 35 düşüş gerçekleşmesi bekleniyor. Özellikle zirai dondan daha az etkilenen Bursa’nın Gürsü ilçesinde de verim kaybının yüzde 30 civarında olması, fiyatların artışına yol açtı.

ENFLASYON ETKİSİ VE MALİYETLER

Gürsu Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez, Gürsu’da yaklaşık 5 dönümlük alanda nektarin ve şeftali üretimi yapıldığını belirterek, bu yıl ovasında yaklaşık 20 bin ton üretim gerçekleşeceğini, ancak zirai don nedeniyle yüzde 25-30 arasında kayıplar yaşandığını söyledi. Dönmez, “Sadece 15 bin ton rekolte tahminimiz var” diyerek, İznik ve İnegöl gibi bölgelerde şeftali ve nektarin üretiminde daha büyük kayıpların yaşandığını vurguladı. Şu an dalından nektarin ve şeftali kilosunun 45-50 lira arasında alındığı kaydediliyor. Tabii ki toplamaya, teklemeye ve nakliyeye eklenen maliyetler, yaz aylarında pazar ve market fiyatlarını artıracak.

BOLLUK BEKLENMİYOR

Çiftçiler fiyatlardan memnun olsalar da, vadenin 10-12 ay gibi uzun bir süreye yayılması nedeniyle çok fazla kazanç sağlayamadıklarını belirten Dönmez, mevcut ekonomik koşullardaki zorluklara dikkat çekti. Tüccarın 50 liraya aldığı ürünün toplam maliyetinin, hasat ve nakliye ile birlikte 70 lirayı bulacağını aktaran Dönmez, “Pazar ve market fiyatları da yüksek bir düzeyde gerçekleşecek. Geçen yıl dalından satılan fiyatlar 18-20 liraydı, bazı çeşitler yaz ortasında 10 liraya kadar düştü. Ancak bu yıl bir bolluk yaşanmayacak, ürün miktarı az” dedi. Dönmez, geçen yıl ile bu yıl arasındaki maliyet artışının yüzde 100’leri aştığını, işçi maliyetlerinin de ciddi şekilde yükseldiğini ifade etti. Türkiye genelinde ve Avrupa’da bazı bölgelerde de şeftali üretiminin azalması, arz düşüklüğünün yaz aylarında ürün fiyatlarını artıracağını belirtti.