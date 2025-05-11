Bu Yıl Basel’deki Eurovision Açılışında Gösteriler Var

EUROVISION AÇILIŞ TÖRENİNE DİKKAT ÇEKEN GÖSTERİLER DAMGA VURDU

Bu yıl İsviçre’nin Basel kentinde düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması’nın resmi açılış töreninde, İsrail karşıtı ve Filistin yanlısı gösteriler öne çıktı. Basel Belediye Binası önündeki açılış etkinliğiyle Eurovision haftası resmen başlamış oldu. Törende, 37 ülke delegasyonuna yönelik “hoş geldiniz” konuşması gerçekleştirildi. Katılımcı ülkelerin heyetleri, belediye binasından sırayla çıkarak şehirdeki 1,3 kilometre uzunluğundaki turkuaz halının üstünde yürüyerek karşılandı. Katılımcılar, ardından bu etkinlik özelinde hazırlanan klasik tramvaylara binerek “Eurovision köyüne” yöneldi.

GÖSTERİCİLER BİNLERCE KİŞİYLE BİR ARAYA GELDİ

Tören için belediye binası önünde toplanan kalabalığın arasında bir hayli Filistin destekçisi aktivist de bulunuyordu. Ellerinde Filistin bayrağı tutan ve İsrail’in yarışmadan çıkarılması için sloganlar atan göstericiler, protesto eylemlerini gerçekleştirdi. Göstericilerden biri, Filistin bayrağıyla yarışmaya katılan İsrail delegasyonunun bulunduğu trenin önünde oturarak tepki gösterdi, ancak olay yerine gelen polis tarafından uzaklaştırıldı. 2025 Eurovision Şarkı Yarışması’nın ilk yarı finalinin 13 Mayıs’ta, ikinci yarı finalinin 15 Mayıs’ta ve finalinin 17 Mayıs’ta yapılacağı duyuruldu.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Basel’de, 2025 Eurovision Şarkı Yarışması öncesinde güvenlik önlemleri artırıldı. Organizasyonun olası güvenlik riskleri nedeniyle kolluk kuvvetlerinin koordineli bir çalışma yapacağı bildirildi. Basel Kantonu, etkinlik süresince yaklaşık 1300 polis memurunun görevde olacağını ve bu kapsamda İsviçre ordusundan 40 askerin de destek vereceğini açıkladı. Ayrıca, Fransız ve Alman güvenlik güçlerinin de bazı görevlerde yer alacağı ifade edildi.

İsveç’in Malmö kentinde geçen yıl düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nı kazanan İsviçre’nin temsilcisi Nemo, İsrail’in bu yılki organizasyona katılmasına karşı olduğunu dile getirdi. Nemo, “Kişisel olarak İsrail’in bu Eurovision Şarkı Yarışması’nın, genel olarak bu yarışmanın bir parçası olmasının mantıklı olmadığını düşünüyorum. İsrail’in şu anda Eurovision’un bir parçası olmasını desteklemiyorum.” şeklinde konuştu. Ayrıca, İsrail’in yarışmadan dışlanması çağrısını destekleyen Nemo, “İsrail’in eylemleri, Eurovision Şarkı Yarışması’nın savunduğunu iddia ettiği barış, birlik ve insan haklarına saygı gibi değerlerle temelde çelişiyor.” ifadelerini kullandı.