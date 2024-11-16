“Bu Yüzyılı Emeğin Yüzyılı Yapacağız”

TÜRKİYE’DE SOSYAL GÜVENLİK MODELİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye’nin şu an sosyal güvenlik sistemi açısından dünya çapında örnek alınan bir ülke olduğunu vurguladı. İstihdam ve iş gücündeki göstergelerin sürekli olarak yükseldiğini ifade etti. Bakan Işıkhan, şehir merkezinde gerçekleşen “Türkiye Yüzyılı’nda Çalışma Hayatı Buluşmaları” programında tüm il ve ilçeleri ziyaret ederek çalışma hayatı temsilcileriyle bir araya geldiklerinin altını çizdi. Karadenizlilerin Türkiye Yüzyılı vizyonu kalkınma hedeflerine büyük katkı sağlayacağına olan inancını dile getiren Işıkhan, temel hedeflerinin tam bağımsız bir kalkınma sürecini yerli ve milli unsurlar temelinde gerçekleştirmek olduğunu belirtti. Sağlıklı işleyen bir çalışma hayatı ve sosyal güvenlik sisteminin bu hedefe ulaşmanın en önemli yollarından biri olduğunu, bu nedenle karşılaşılan zorlukları azaltmaya yönelik çalışmalara sürekli devam ettiklerini anlattı.

Çay ve fındık tarımındaki çalışmalara katkı sağlamak amacıyla bir düzenleme gerçekleştirdiklerini kaydeden Işıkhan, “Rize, Artvin, Giresun, Ordu, Samsun ve Trabzon illerinde mevsimlik tarım alanında ihtiyaç duyulan iş gücünün temini bakımından çay ve fındık faaliyetlerine ilişkin 6 aya kadar çalışma izni muafiyeti düzenlenebileceği uygulamayı başlattık. Bizim tercihimiz elbette yerli iş gücünden yana ancak tarımsal faaliyetlerin devamı noktasında ihtiyaç olması halinde bu uygulamayı da kullanabilirsiniz,” dedi.

Bakan Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla işverenler ve işçileri bir araya getirerek işverenlerin aradığı elemanı bulmasına yardımcı olduklarını belirtti. “İşçisi, işvereni, yatırımcısı ve üretimcisiyle birlikte el ele vererek, Türkiye’nin çalışma hayatını yüzyıllık vizyonumuza yakışır hale getireceğiz. Bugün özellikle sosyal güvenlik sisteminde dünya ölçeğinde örnek alınan bir ülke durumundayız. İstihdamda ve iş gücündeki göstergelerin sürekli yükselme eğiliminde olduğu konusunda siz de tanıklık ediyorsunuz,” diye ekledi.

Bakan Işıkhan, çalışma hayatının paydaşlarının şehrin kalkınmasında ve geleceğinde önemli rollere sahip olduğunu vurguladı. Rize’ye son 22 yılda yapılan 149 milyar liralık yatırımı hatırlatarak, önümüzdeki süreçte yeni yatırımlarla birlikte yeni istihdam alanlarını geliştirmeyi amaçladıklarını aktardı. “Sizlerden beklentimiz ise istihdama, ihracata, üretime daha fazla destek olmanızdır,” diyen Işıkhan, bu yüzyılı emeğin, üretimin ve çalışmanın yüzyılı haline getirmek için her türlü çabayı göstermeye hazır olduklarını ifade etti. “Bakanlık olarak ülkesinin ve şehrinin istikbali için halis niyetle ve alın teriyle çalışan herkese destek olmaya devam edeceğiz,” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, sosyal, ekonomik ve hukuksal güvenlikle ilgili çalışmaların önemine değindi. Bu üç alanın toplumun güçlü ve sağlıklı iletişim kurması için çok önemli olduğunu belirtti. Yazıcı, yönetim sorumluluğu aldıkları günden itibaren sorun alanlarını projelendirirken, finansman temini için kaynak arayışı içinde olduklarını aktardı. Ayrıca hukuksal alanda Türkiye’ye devrim niteliğinde pek çok düzenleme gerçekleştirdiğini de sözlerine ekledi.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu ve Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin’in de katıldığı program basına kapalı bir şekilde devam etti. Bakan Işıkhan, kentteki ziyaretleri sırasında Rize Valiliği, Rize Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı’na da gitti.