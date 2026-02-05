Buca Belediyesi’ne Yönelik Rüşvet Operasyonu: 25 Gözaltı

İzmir’de RÜŞVET OPERASYONU: 28 ŞÜPHELİDEN 25’İ YAKALANDI

Buca Belediyesi’ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonunda, hakkında gözaltı kararı bulunan 28 kişiden 25’i yakalandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belediye bünyesindeki çeşitli imar ve planlarda mevzuata aykırı uygulamalar gerçekleştirilerek rüşvet alınmasını sağladığı tespit edilen şüpheliler konusunda harekete geçti.

RÜŞVET GÖRGÜSÜ: MÜDÜR DE ARALARINDA

İlk belirlemelere göre, aralarında Ruhsat ve Denetim Müdürü’nün de bulunduğu 28 şüpheliye gözaltı kararı verilmişti. Gerçekleştirilen operasyonda, bu kişilerin 25’i gözaltına alındı. Operasyonda yakalanamayan şüphelilerden 1’inin yurt dışında bulunduğu, 2’sinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.